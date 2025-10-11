الور کا رہائشی منگت سنگھ آئی ایس آئی کے لیے کر رہا تھا جاسوسی، راجستھان انٹیلی جنس نے کیا گرفتار
الور کے رہائشی منگت سنگھ کو ایک پاکستانی خاتون ہینڈلر نے ہنی ٹریپ کیا۔
Published : October 11, 2025 at 1:05 AM IST
جے پور، راجستھان: ریاست راجستھان انٹیلی جنس نے الور کے رہائشی منگت سنگھ کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ یہ کارروائی آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت کی گئی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ منگت سنگھ کو ایک پاکستانی خاتون ہینڈلر نے ہنی ٹریپ کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پیسے کی خاطر سٹریٹجک اہمیت کی خفیہ معلومات شیئر کرنا شروع کر دیں۔
دو سال تک خفیہ معلومات بھیجنا: منگت سنگھ تقریباً دو سال سے پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے رابطے میں تھا۔ اس نے الور اور دیگر اسٹریٹیجک مقامات کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے بھیجا۔ آئی جی (سی آئی ڈی-انٹیلی جنس) ڈاکٹر وشنوکانت نے بتایا کہ آپریشن سندھور کے بعد، راجستھان انٹیلی جنس ریاست میں اسٹریٹجک لحاظ سے اہم علاقوں پر قریبی نگرانی کر رہی ہے۔ اس دوران الور کے گووند گڑھ کے رہنے والے منگت سنگھ کی سرگرمیاں مشکوک پائی گئیں۔
خاتون ہینڈلر کے ذریعے ہنی ٹریپ: تحقیقات سے پتہ چلا کہ منگت سنگھ ایک پاکستانی خاتون ہینڈلر سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں تھا، تخلص "ایشا شرما"۔ پھر اس نے اسے ہنی ٹریپ کیا۔ اس کے بعد منگت سنگھ نے سوشل میڈیا کے ذریعے ملک بھر میں الور چھاؤنی اور دیگر اسٹریٹجک مقامات کے بارے میں اہم معلومات بھیجنا شروع کیں۔
موبائل کی جانچ سے جاسوسی کے ثبوت سامنے آئے: سیکورٹی اور انٹیلی جنس ایجنسیوں نے جے پور میں منگت سنگھ سے مکمل پوچھ گچھ کی۔ تکنیکی جانچ میں اس کے موبائل فون پر جاسوسی کے ٹھوس شواہد سامنے آئے۔ جس کے بعد انٹیلی جنس ایجنسیوں نے اس کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے اسے گرفتار کرلیا۔ اب اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کی جائے گی۔
اسے عدالت میں پیش کرکے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا: حکام نے بتایا کہ ملزم کو ہفتہ کو عدالت میں پیش کرکے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ اس معاملے میں انٹیلی جنس کی اس کارروائی کو آپریشن سندھ کے بعد ریاست میں سیکورٹی نگرانی کے تحت ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔