اجمیر ریپ اور بلیک میلنگ کیس میں چار قصورواروں کی سزاؤں کو راجستھان ہائی کورٹ نے معطل کر دیا - AJMER RAPE AND BLACKMAILING CASE

وکلاء نے کہاکہ دو مجرموں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے اور نہ ہی ان میں سے کسی کی شناخت کی گئی۔

اجمیر ریپ اور بلیک میلنگ کیس
اجمیر ریپ اور بلیک میلنگ کیس میں چار قصورواروں کی سزاؤں کو راجستھان ہائی کورٹ نے معطل کر دیا (A view of Rajasthan High Court (File))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 10:38 PM IST

جے پور: راجستھان ہائی کورٹ نے اجمیر میں 1992 کے عصمت دری اور بلیک میل کیس میں چار قصورواروں کی سزاؤں کو معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت دے دی ہے۔

جسٹس اندرجیت سنگھ اور جسٹس بھون گوئل کی ڈویژن بنچ نے جمعہ کو نفیس چشتی، اقبال بھٹی، سلیم چشتی اور سید ضمیر حسین کی سزا پر اپیل کے نمٹانے تک روک لگا دی جو اس کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔

عدالت نے چاروں ملزمان کی جانب سے دائر اپیل میں سزا کی معطلی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چاروں ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ ملزم نے اپیل میں 20 اگست 2024 کے اجمیر کی پوکسو عدالت کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔

ملزمان کو ہائی کورٹ کی ریلیف اس بنیاد پر ملی کیونکہ ان میں سے دو کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا اور باقی دو پہلے ہی تقریباً نو سال قید کاٹ چکے ہیں۔ جبکہ استغاثہ نے سزاؤں کی معطلی کی مخالفت کی۔

ونے پال یادو اور آشیش راجوریا نے، ملزمان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کو ضمیر حسین اور اقبال بھٹی کو جوڑنے والے کوئی ثبوت نہیں ملے کہ دونوں میں سے کسی کی بھی شناخت نہیں ہوئی ہے۔

یہ کیس 1992 میں اجمیر میں 100 سے زائد لڑکیوں کی عصمت دری اور بلیک میل سے متعلق ہے۔ کیس میں کل 18 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا۔ 1998 میں ہائی کورٹ نے چار ملزمان کی سزا کو عمر قید سے کم کر کے دس سال کر دیا جبکہ چار کو بری کر دیا تھا۔

