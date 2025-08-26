راجستھان میں پہلی بار انڈوں کی فروخت پر پابندی

جے پور: پہلی بار راجستھان میں پریوشن، جینوں کے لیے سالانہ برت کی رسم اور اننت چتردشی پر انڈوں کی فروخت پر پابندی لگانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ابھی تک ان مواقع پر صرف گوشت اور مچھلی فروخت کرنے والی دکانوں کو بند رکھنے کو کہا گیا تھا لیکن اب انڈوں کی فروخت پر بھی پابندی رہے گی۔
خود مختار نظم و نسق کے محکمے کے ڈائریکٹر جے پی چندر شیکھر نے پیر کو حکم نامہ جاری کیا، جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ 28 اگست کو پریوشن و سموتساری کے موقع پر اور 6 ستمبر کو اننت چتردشی کے موقع پر ریاست بھر میں تمام نان ویج دکانیں، ذبح خانے اور انڈے فروخت کرنے والی دکانیں بند رکھی جائیں گی۔
بلدیات کے سربراہ چندر چندر نے کہا کہ "مذہبی تنظیموں کی طرف سے ان تہواروں کے دوران عدم تشدد کے اصولوں پر عمل کرنے کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیش نظر حکومت نے اس بار انڈوں کی فروخت پر بھی پابندی لگا کر روایت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حکم ریاست بھر میں لاگو ہو گا، بشمول میونسپل کارپوریشنوں اور میونسپل کونسلوں کے تحت آنے والے علاقے۔"
بتایا گیا کہ جین مت کا ماننا ہے کہ اگر کچھ انڈے غیر زرخیز ہوں تو بھی ان میں زندگی کا امکان ہے۔ اس لیے انڈے کھانا بھی تشدد کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ روایتی طور پر صرف گوشت اور مچھلی کی دکانیں بند رکھنے کا نظام تھا۔ لیکن اس سال پہلی بار، 'اہنسا پرمو دھرم' (عدم تشدد سب سے بڑا مذہب ہے) کے اصول پر عمل کرتے ہوئے انڈوں کی فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔