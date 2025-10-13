راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی آج اہم میٹنگ، بہار میں سیٹ شیئرنگ پر سمجھوتہ ہونے کا امکان

راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی آج اہم میٹنگ، بہار میں سیٹ شیئرنگ پر سمجھوتہ ہونے کا امکان
راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی میٹنگ میں بہار سیٹوں کی تقسیم پر سمجھوتہ کا امکان ہے، کانگریس 60 سیٹوں کے مطالبے پر اٹل ہے۔
Published : October 13, 2025 at 12:50 AM IST
نئی دہلی: بہار اسمبلی انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم کو لے کر کانگریس اور آر جے ڈی کے درمیان جاری تعطل اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ پیر کو کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں حتمی فیصلہ ہونے کی امید ہے۔
ذرائع کے مطابق سیٹوں کی تقسیم پر کانگریس اور آر جے ڈی کے درمیان کئی دنوں سے بات چیت جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر اتوار کو دہلی پہنچے، جہاں پیر کو راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کے درمیان ملاقات طے ہے۔
کانگریس ذرائع نے کہا کہ پارٹی بہار میں اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں میں کم از کم 60 سیٹیں چاہتی ہے، جب کہ آر جے ڈی کم سیٹیں چھوڑنے پر اٹل ہے۔ کانگریس نے 2020 کے انتخابات میں 70 سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس بار اس نے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مطالبات کو کم کر دیا ہے۔
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی تیجسوی یادو سے فون پر بات کی ہے اور وہ پیر کی میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ دریں اثنا، تیجسوی یادو اپنے والدین، لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی کے ساتھ پہلے ہی دہلی میں ہیں۔
کانگریس بہار کے انچارج کرشنا الوارو اور جنرل سکریٹری سشیل پاسی نے کہا ہے کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت اب اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، فیصلہ کرنا ہائی کمان پر منحصر ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتیں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تیجسوی یادو اپنے اتحادی مکیش ساہنی (وی آئی پی پارٹی) کو بھی اتحاد میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ساہنی نے حال ہی میں 60 سیٹوں اور نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر کانگریس نے جواب دیا، "وی آئی پی کو سنبھالنا آر جے ڈی کی ذمہ داری ہے۔"
آر جے ڈی کو امید ہے کہ این ڈی اے کے خلاف حکومت مخالف جذبات اور راہول گاندھی اور تیجسوی یادو کے درمیان مشترکہ عوامی ریلی سے فائدہ ہوگا۔ پارٹی چاہتی ہے کہ جے ڈی یو اور بی جے پی اتحاد پر دباؤ ڈالنے کے لیے تیجسوی یادو کو اس کا ’’وزیر اعلیٰ کا چہرہ‘‘ قرار دیا جائے۔
کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ بہار میں مضبوط پوزیشن میں ہے اور اگلے انتخابات میں این ڈی اے حکومت کی پالیسیوں کی ناکامیوں کو ایک اہم مسئلہ بنائے گی۔ پارٹی کے سینئر لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا، "اتحاد کی سیٹوں کی تقسیم کو جلد ہی حتمی شکل دی جائے گی، اور کانگریس اپنی پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑے گی۔"