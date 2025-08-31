ETV Bharat / state

راہل گاندھی قابل اعتراض ریماکس معاملہ میں وارانسی کورٹ کے حکم کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع - RAHUL GANDHI MOVES HC

راہل گاندھی نے نظرثانی کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی عدالت کا حکم "غلط، غیر قانونی اور دائرہ اختیار کے بغیر" ہے۔

راہل گاندھی قابل اعتراض ریماکس معاملہ میں وارانسی کورٹ کے حکم کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع
راہل گاندھی قابل اعتراض ریماکس معاملہ میں وارانسی کورٹ کے حکم کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 31, 2025 at 8:19 PM IST

پریاگ راج: کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے وارانسی کی ایک خصوصی ایم پی-ایم ایل اے عدالت کے اس حکم کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے جس نے ایک ماتحت عدالت کو 2024 کے امریکی دورے کے دوران سکھوں کے بارے میں ان کے بیان کے لئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی دوبارہ سماعت کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ معاملہ یکم ستمبر (پیر) کو سماعت کے لیے جسٹس سمیر جین کی سنگل بنچ کے سامنے درج ہے۔

ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ، وارانسی نے 28 نومبر 2024 کو ناگیشور مشرا کی جانب سے راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ جیسا کہ تقریر امریکہ میں دی گئی تھی، یہ معاملہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اس حکم کو ناگیشور مشرا نے سیشن کورٹ کے سامنے چیلنج کیا اور خصوصی جج (ایم پی / ایم ایل اے) کی عدالت نے 21 جولائی 2025 کو اے سی جے ایم کو معاملے کی دوبارہ سماعت کرنے کی ہدایت دی۔

اب راہل گاندھی نے اس فیصلے کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں نظرثانی کی درخواست کی ہے۔ یہ دلیل دی گئی ہے کہ خصوصی عدالت کا حکم "غلط، غیر قانونی اور دائرہ اختیار کے بغیر" ہے۔

ستمبر 2024 میں امریکہ میں ایک پروگرام کے دوران راہل گاندھی نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ بھارت کا ماحول سکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ان ریمارکس کو "اشتعال انگیز اور تفرقہ انگیز" قرار دیا گیا اور اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ وارانسی کے رہائشی ناگیشور مشرا نے وارانسی کے سارناتھ پولیس اسٹیشن میں گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی تھی لیکن جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے کانگریس لیڈر کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی۔

