رائے بریلی: جمعہ کو اونچہار تھانہ علاقہ کے ارکھہ گاؤں میں ایک پاگل نوجوان 400 میگاواٹ ہائی ٹینشن لائن پر چڑھ گیا اور یہ واقعہ تقریباً دو گھنٹے تک ہائی وولٹیج ڈرامے کا شکار رہا۔ پولیس اور لوگوں کے سمجھانے کے بعد وہ خود کھمبے سے نیچے اترا۔ اس کے بعد پولیس نے اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ معاملہ محبت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ تاہم ای ٹی وی بھارت اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ ؎
بتایا جا رہا ہے کہ اونچہار تھانہ علاقہ کے ارکھہ گاؤں کے بندوا کا رہنے والا 22 سالہ وشال گزشتہ جمعہ کو گاؤں کے قریب سے گزرنے والی 400 میگاواٹ ہائی ٹینشن لائن کے کھمبے پر چڑھ گیا۔ تاہم لائن میں بجلی کی فراہمی نہیں تھی۔ وشال کے کھمبے پر چڑھنے کی اطلاع ملتے ہی گاؤں والے موقع پر پہنچ گئے اور اسے نیچے اترنے کو کہنے لگے۔ تاہم نوجوان کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے پر بضد تھا۔
محبت کے حوالے سے بتایا جا رہا معاملہ
اطلاع ملتے ہی گرام پردھان رام دیو اہل خانہ کے ساتھ موقع پر پہنچے اور انہوں نے بھی وشال کو کھمبے سے نیچے آنے کے لیے کافی سمجھایا۔ اسی دوران ایک دیہاتی نے پولیس کو اطلاع کردی۔ اطلاع ملتے ہی کوتوال سنجے کمار موقع پر پہنچے اور نوجوان کو نیچے اتارنے کی کوشش شروع کی۔ موقع پر پہنچے سی او ڈلماؤ ارون نوہر نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وشال خود ہی اتر آیا۔
تسلی دینے کے بعد کھمبے سے نیچے اترا
پوچھ گچھ کے بعد پولیس نے وشال کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ کوتوال سنجے کمار نے بتایا کہ نوجوان کے ٹرانسمیشن لائن پر چڑھنے کی اطلاع ملی تھی۔ موقع پر پہنچنے کے بعد اسے پرسکون کیا گیا۔ اس کے بعد وہ کھمبے سے نیچے اترا۔ اسے تسلی دینے کے بعد اسے اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دوران شاہراہ اور رابطہ سڑک پر زبردست جام رہا۔