ماں کچن میں تھی.. اسی دوران بھائی نے بہن کو مار دی گولی، وجہ جان کر چونک جائیں گے آپ
پورنیہ میں بھائی نے بہن کو گولی مار کر قتل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ فی الحال ملزم بھائی موقع سے فرار ہے۔
Published : September 9, 2025 at 10:42 AM IST
پورنیہ، بہار: ریاست بہار کے پورنیہ میں قتل کا ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جہاں بھائی نے اپنی ہی بہن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مقتولہ کو 2 گولیاں ماری گئی ہیں۔ پہلی گولی سینے میں لگی اور دوسری گولی ٹانگ میں لگی۔ واقعہ مدھوبنی بازار علاقہ کا ہے۔
بھائی نے بہن کو قتل کر دیا
موصولہ اطلاعات کے مطابق مقتولہ بھن کا اس کے بھائی کے دوست کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا۔ جس کی وجہ سے دوست بھائی کو طعنے دیتا تھا۔ طعنوں کی وجہ سے بھائی ناراض ہو گیا۔ اس نے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بہن اپنے عاشق کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ جس کی وجہ سے اس نے بہن کو گولی مار کر قتل کر دیا۔
ملزم بھائی موقع سے فرار
حادثہ کے وقت ماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ متوفیہ کی چیخ و پکار سنائی دی۔ جس پر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو دیکھا کہ بیٹی خون میں لت پت تھی اور بیٹے کے ہاتھ میں پستول تھا۔ بیٹا ماں کو دیکھتے ہی گھر سے بھاگ گیا۔
باپ کا بیان
"بیٹی گریجویشن کی طالبہ تھی۔ کالج کی پڑھائی کے دوران بیٹی کا ایک لڑکے کے ساتھ معاشقہ ہو گیا۔ بیٹی کا افیئر پچھلے ڈھائی سال سے چل رہا تھا۔ بھائی اس سے ناراض تھا۔ بھائی اور اس کی ماں نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی":- متوفیہ کا باپ
پولیس تفتیش میں مصروف
پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد اہل خانہ متوفیہ کو میڈیکل کالج لے گئے تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اہل خانہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
"واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس میڈیکل کالج پہنچی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ساتھ ہی موقع پر پہنچ کر آس پاس کے لوگوں اور اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ فی الحال ملزم بھائی فرار ہے، اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا"۔:- راجیو کمار، سب انسپکٹر
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔