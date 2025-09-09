ETV Bharat / state

ماں کچن میں تھی.. اسی دوران بھائی نے بہن کو مار دی گولی، وجہ جان کر چونک جائیں گے آپ

پورنیہ میں بھائی نے بہن کو گولی مار کر قتل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ فی الحال ملزم بھائی موقع سے فرار ہے۔

Purnia Honor Killing murder in purnia brother killed sister due to love affair Urdu News
تصوراتی عکسی تصویر (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2025 at 10:42 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

پورنیہ، بہار: ریاست بہار کے پورنیہ میں قتل کا ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جہاں بھائی نے اپنی ہی بہن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مقتولہ کو 2 گولیاں ماری گئی ہیں۔ پہلی گولی سینے میں لگی اور دوسری گولی ٹانگ میں لگی۔ واقعہ مدھوبنی بازار علاقہ کا ہے۔

بھائی نے بہن کو قتل کر دیا

موصولہ اطلاعات کے مطابق مقتولہ بھن کا اس کے بھائی کے دوست کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا۔ جس کی وجہ سے دوست بھائی کو طعنے دیتا تھا۔ طعنوں کی وجہ سے بھائی ناراض ہو گیا۔ اس نے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بہن اپنے عاشق کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ جس کی وجہ سے اس نے بہن کو گولی مار کر قتل کر دیا۔

ملزم بھائی موقع سے فرار

حادثہ کے وقت ماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ متوفیہ کی چیخ و پکار سنائی دی۔ جس پر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو دیکھا کہ بیٹی خون میں لت پت تھی اور بیٹے کے ہاتھ میں پستول تھا۔ بیٹا ماں کو دیکھتے ہی گھر سے بھاگ گیا۔

باپ کا بیان

"بیٹی گریجویشن کی طالبہ تھی۔ کالج کی پڑھائی کے دوران بیٹی کا ایک لڑکے کے ساتھ معاشقہ ہو گیا۔ بیٹی کا افیئر پچھلے ڈھائی سال سے چل رہا تھا۔ بھائی اس سے ناراض تھا۔ بھائی اور اس کی ماں نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی":- متوفیہ کا باپ

پولیس تفتیش میں مصروف

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد اہل خانہ متوفیہ کو میڈیکل کالج لے گئے تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اہل خانہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

"واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس میڈیکل کالج پہنچی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ساتھ ہی موقع پر پہنچ کر آس پاس کے لوگوں اور اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ فی الحال ملزم بھائی فرار ہے، اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا"۔:- راجیو کمار، سب انسپکٹر

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

بے روزگار اور سیلف روزگار افراد کی خودکشی میں اضافہ

کوٹہ میں نیٹ کی تیاری کر رہے طالب علم نے خودکشی کر لی

سرکاری نوکری کے لالچ میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پولیس نے کیا گرفتار

Suicide in Telangana نظام آباد میں میڈیکل طالب علم کی خودکشی

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟

نیٹ امتحان میں کم رینک کی وجہ سے طالب علم کی خودکشی؛ کوٹا میں رہ کر کی تھی تیاری

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی!!!!، وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

عاشق کی ملی بھگت سے شوہر کا قتل، ماں کو عمر قید اور بیٹے کی گواہی پر دو مجرموں کو سزا، عدالت نے کہا: یہ رشتوں میں ہے خیانت

باغپت میں دن دہاڑے ہائی وے پر نوجوان کا قتل، کار میں سوار بدمعاشوں نے بائک کو ٹکر ماری، پھر کار سے نیچے اتر کر سینے میں مار دی گولی

For All Latest Updates

TAGGED:

BROTHER KILLED HIS SISTER IN PURNIASISTER SHOT DEAD IN PURNIASISTER MURDER IN PURNIAPURNIA MURDER CASEPURNIA HONOR KILLING

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.