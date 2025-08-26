پنجاب پولیس نے آئی ایس آئی کی سازش ناکام بنا دی: 4 دستی بم، آر ڈی ایکس کے ساتھ ایک گرفتار

بٹالہ (گرداسپور): پنجاب میں بٹالہ پولیس نے پیر کے روز پاکستان کی آئی ایس آئی کی حمایت یافتہ ببر خالصہ انٹرنیشنل (بی کے آئی) کے ایک دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے بعد دھماکہ خیز مواد کے ایک ذخیرے کے ساتھ ایک آپریٹو کی گرفتاری ہوئی ہے۔
آپریشن کے دوران، پولس نے بالپورہ گاؤں سے چار SPL HGR-84 ہینڈ گرنیڈ اور ایک آر ڈی ایکس پر مبنی دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ آئی ای ڈی برآمد کیا جس کا وزن تقریباً دو کیلو گرام تھا، جو ایک بلیک میٹل باکس میں پیک کیا گیا تھا۔ یہ کھیپ امرتسر جانے والی سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں چھپائی گئی پائی گئی۔ پولیس نے اس کے قبضے سے باوفینگ ڈوئل بینڈ ایف ایم ٹرانسیور سیٹ، واکی ٹاکیز کے ساتھ استعمال ہونے والا ڈی سائز کا ہیڈسیٹ اور دیگر سامان بھی ضبط کیا۔
بٹالہ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) سہیل میر قاسم نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کھیپ برطانیہ میں مقیم بی کے آئی دہشت گرد نشان سنگھ عرف نشان جوڈیا نے بھیجی تھی۔ مبینہ طور پر وہ پاکستان میں مقیم دہشت گرد ہرویندر سنگھ رندا کی ہدایات پر کام کر رہا تھا، جسے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی حمایت حاصل ہے۔
یہ بھی پڑھیں: آئی ایس آئی کے حمایت یافتہ اسلحہ اسمگلنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش، پنجاب پولیس کی بڑی کاروائی - ARMS SMUGGLING NETWORK
ایس ایس پی سہیل نے کہاکہ "ایک ملزم کی شناخت رویندر پال سنگھ عرف روی کے طور پر کی گئی ہے، گاؤں پورییا کلاں کے رہنے والے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسرے ملزم کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ اسے پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔" پوچھ گچھ کے دوران، یہ پتہ چلا کہ ملزم نے گینگسٹر-دہشت گرد نشان جوڈیا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ڈیڈ لیٹر باکس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کھیپ جمع کی تھی، جس نے دھماکہ خیز مواد کو چھپانے اور جمع کرنے کا انتظام کیا تھا۔ ایس ایس پی نے کہاکہ "بازیابی نے سرحد پار سے رچی گئی ایک سازش کو ناکام بنا دیا ہے جس کا مقصد پنجاب کے امن اور ہم آہنگی کو خراب کرنا تھا۔"