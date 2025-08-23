ہوشیار پور، پنجاب: ریاست پنجاب کے ہوشیار پور کے منڈیالہ گاؤں میں کل رات ایک ہولناک حادثہ پیش آیا۔ جہاں ایل پی جی ٹینکر اور پک اپ ٹرک میں تصادم ہوگیا۔ جس کے نتیجے میں زبردست دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص کی موت اور متعدد افراد کے جھلس جانے کی اطلاع ہے۔ پنجاب کے وزیر روجوت سنگھ نے جائے حادثہ اور اسپتال کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں کو حکومتی امداد کی یقین دہانی کرائی۔
حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر حادثہ کار کے ٹینکر سے ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا۔ اس کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور پھر دھماکہ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر اشیکا جین نے بتایا کہ فائر انجن، ایمبولینس اور پنجاب پولیس کو فوری طور پر موقع پر بھیج دیا گیا۔ آگ ممکنہ طور پر سڑک حادثے کی وجہ سے لگی۔
آگ پر قابو پانا پہلی ترجیح
جین نے کہا، 'جھلسنے سے زخمی ہونے والے متاثرین کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایک شخص کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گیس ٹینکر سے ہونے والے سڑک حادثے کے بعد گیس کا اخراج ہوا۔ یہ ایک صنعتی علاقہ ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ تارکین وطن جھلس گئے ہوں۔ تاہم سب سے پہلے آگ پر قابو پانا ترجیح ہے۔'
ٹینکر نے کار کو ٹکر ماری
پنجاب کے وزیر روجوت سنگھ نے جائے حادثہ اور اسپتال کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں کو حکومتی امداد کا وعدہ کیا۔ سنگھ نے کہا، 'حالات ایسے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹینکر نے کار کو ٹکر ماری، جس کے بعد گیس لیکیج سے دھماکا ہوا۔ آگ بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے۔'
راجستھان کے جے پور میں بھی ایسا ہی حادثہ رونما
قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال راجستھان کے جے پور میں بھی ایسا ہی ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ جے پور اجمیر ہائی وے پر یو ٹرن لیتے ہوئے ایل پی جی ٹینکر ایک ٹرک سے ٹکرا گیا۔ تصادم کے بعد گیس لیک ہو کر چاروں طرف پھیل گئی۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ کئی درجن گاڑیاں اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ اس حادثے میں کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ کئی لوگ شدید جھلس گئے۔