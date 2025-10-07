اتر پردیش میں 'ڈیسٹی نیشنل ویڈنگس' کے لیے بے پناہ امکانات، آگرہ میں بسائی جائے گی انٹرنیشنل ویڈنگ سٹی
پروگرام کے منصوبہ ساز رتوراج کھنہ نے بتایا کہ آگرہ میں بین الاقوامی شادی کے شہر کی تجویز وزیراعلیٰ یوگی کو پیش کی جائے گی۔
آگرہ، اتر پردیش: ریاست اتر پردیش کا پہلا 'انڈین ویڈنگ انڈسٹریز کانکلیو اینڈ ایکسپو-2025' آگرہ میں منعقد ہوا۔ ملک بھر سے شادی کے منصوبہ سازوں اور ہوٹل انڈسٹری کے نمائندوں نے آگرہ سمیت اتر پردیش کے کئی شہروں میں 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کے لیے اپنی بے پناہ صلاحیت کا اظہار کیا۔
نمائندوں نے نوٹ کیا کہ جہاں جے پور، جودھ پور، ادے پور اور جیسلمیر کے محلات خوبصورت ہیں، وہیں تاج محل، آگرہ قلعہ اور فتح پور سیکری جیسی یادگاریں بھی اتنی ہی متاثر کن ہیں۔ ETV EXPLAINER میں، ہم اتر پردیش میں 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کے امکانات کو تلاش کریں گے۔ آگرہ 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کا گیٹ وے کیسے بن سکتا ہے؟
'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس'
شادی اور پروگرام کے منصوبہ ساز رتوراج کھنہ نے بتایا کہ آگرہ میں بین الاقوامی شادی کے شہر کی تجویز وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو پیش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کے شہر آگرہ کے ساتھ ساتھ متھرا، ورنداون، ایودھیا، پریاگ راج، وارانسی، نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا میں قائم کیے جائیں گے۔ رتوراج کھنہ نے کہا، "میں نے 12 سال پہلے یہاں ایک شادی کی میزبانی کی تھی اور اب میں واپس آیا ہوں۔"
بین الاقوامی ویڈنگ سٹی کی تجویز
آگرہ میں ہمارے بہت سے کلائنٹ ہیں جنہوں نے جے پور، ادے پور اور دیگر جگہوں پر 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کا اہتمام کیا ہے۔ رتوراج کھنہ نے کہا کہ آگرہ میں 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آگرہ میں ایک بین الاقوامی ویڈنگ سٹی کے لیے ایک تجویز تیار کی ہے اور اسے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو پیش کریں گے۔ آگرہ میں انٹرنیشنل ویڈنگ سٹی کے لیے تقریباً 200 ایکڑ زمین کی ضرورت ہے۔
یہ سہولیات انٹرنیشنل ویڈنگ سٹی میں شامل کی جائیں گی
ویڈنگ اور ایونٹ پلانر رتوراج کھنہ نے وضاحت کی کہ ہر کوئی محبت کی علامت تاج محل دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آگرہ میں انٹرنیشنل ویڈنگ سٹی قائم کی جانی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے جو بھی زمین دستیاب ہو، وہاں سے تاج محل نظر آنا چاہیے۔ آگرہ میں انٹرنیشنل ویڈنگ سٹی کو اس طرح سے تعمیر کیا جائے گا جس میں شاہی، مغل اور ویدک ثقافتوں کو ملایا جائے گا۔ آگرہ کے قلعے میں شادیاں نہیں ہو سکتیں۔
آگرہ قلعے کی نقل بنائیں گے
تاہم، ہم شادی کے شہر میں آگرہ قلعے کی نقل بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جھونپڑیاں اور ہوٹل بنائے جائیں گے۔ شہر کے دیگر ہوٹلوں کو بھی جوڑا جائے گا۔ ہریالی، یعنی ایک جنگل، تخلیق کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا شہر کاٹیجز، آبی ذخائر اور آبشاروں کے ساتھ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تعمیر ایسی ہو گی کہ ایک ساتھ تین یا چار شادیاں ہو سکیں۔ آف سیزن کے دوران وہاں شوٹنگ کی جا سکتی ہے۔
کالج اور انسٹی ٹیوٹ کے طلباء تعطیلات کے لیے آ سکتے ہیں۔ عوام کو یہ سہولتیں مناسب نرخوں پر حاصل ہونی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ویڈنگ سٹی کی ترقی پر تقریباً 1000 کروڑ روپے لاگت آئے گی، جو شادی کے کاروباری افراد برداشت کریں گے۔
بین الاقوامی شادی کے شہر کی خصوصیات
|جزیرہ
|واٹر پارک
|مصنوعی جھیل
|سفاری لُک کے لیے جنگل
|انگلش گارڈن، ونٹیج سیٹ اپ
|تاج سے متاثر رومانس پویلین
|راجواڑا، مغل اور ویدک مقامات
|کثیر کھانے کا ریستوراں، چھت کا لاؤنج
|AC جھونپڑیاں، ہوٹل، گارڈن اور کھلا علاقہ
جہاں ایک طرف واٹر پارک ہوگا۔ ایک جزیرہ ہوگا۔ سفاری لک کے لیے جنگل ہوگا۔ راجواڑا، مغل اور ویدک مقامات ہوں گے۔ انگلش گارڈن، ونٹیج سیٹ اپ ہوگا۔ کثیر کھانے کا ریستوراں، چھت کا لاؤنج، AC جھونپڑیاں، ہوٹل، گارڈن، اور کھلا علاقہ ہوگا اور ساتھ ہی تاج سے متاثر رومانس پویلین ہوگا۔
جے پور اور ادے پور میں شادیاں، تاج محل میں پری ویڈنگ شوٹ
ایونٹ پلانر رتوراج کھنہ نے وضاحت کی کہ بدلتے کلچر کو دیکھتے ہوئے، ہر شہر کو ایک ویڈنگ سٹی کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش کے بعد اتراکھنڈ پر غور کریں۔ ہریدوار، رشی کیش، مسوری اور نینی تال میں شادی کے شہر قائم کیے جائیں۔
اسی طرح گوالیار، بھوپال، جبل پور، اندور اور مدھیہ پردیش کے دیگر شہروں میں شادی کے شہر قائم کیے جائیں۔ آگرہ میں شادی سے پہلے کی شوٹنگ تاج محل، آگرہ فورٹ، سکندرا، مہتاب باغ اور فتح پور سیکری جیسے مقامات پر کی جانی چاہیے۔ اس سے شادی کی میموریز (یادوں) میں اضافہ ہوگا۔
اتر پردیش شادیوں کے لیے مثالی ہے
ویڈنگ ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر منیش اگروال نے کہا کہ وہ پوری ریاست اتر پردیش کو 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کے طور پر غور کر رہے ہیں۔ آگرہ، اتر پردیش میں 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کا گیٹ وے ہوگا۔ آگرہ تاج محل، آگرہ قلعہ، فتح پور سیکری، سکندرا اور دیگر یادگاروں کا گھر ہے۔ جہاں یمنا، چمبل، اُتنگن، کھاری اور پاروتی ندیوں کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں کی بہتات ہے۔ قدیم مندر اور باغات بہت ہیں۔ دوسرے شہروں میں ایسے وسائل کی کمی ہے۔
اتر پردیش کی بات کریں تو ایودھیا، وارانسی، پریاگ راج، متھرا، ورنداون، گریٹر نوئیڈا اور نوئیڈا بھی شادی کے بہترین مقامات ہیں۔ ان شہروں میں اچھی سڑک اور ہوائی رابطہ ہے اور ہوٹلیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شادیوں کے لیے اگر کوئی ریاست آئیڈیل ہے تو وہ اتر پردیش ہے۔ شادی کا شہر قائم کرنے کی تجویز وزیر اعلیٰ یوگی اور وزیر سیاحت جیویر سنگھ کو پیش کی جائے گی۔
ان شعبوں میں روزگار کے مواقع
|لباس ڈیزائن
|گلوکار اور فنکار
|ایونٹ مینجمنٹ
|ہوٹل اور ریزورٹس
|کیٹرنگ اور سجاوٹ
|سیاحت اور سیاحت
|ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والے
|سجاوٹ اور پھولوں کا کام
|نقل و حمل اور لاجسٹکس
|فوٹوگرافر اور ویڈیو گرافرز
|میک اپ آرٹسٹ، مہندی آرٹسٹ
|بینڈ اور ڈی جے، شہنائی پلیئرز
اتر پردیش میں 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' مقصود
ہلٹن بنگلورو کے ڈبل ٹری کے جنرل مینیجر شیام کمار بتاتے ہیں کہ آگرہ اپنی یادگاروں بشمول تاج محل اور آگرہ قلعہ کی وجہ سے سیاحت کا مرکز ہے۔ گزشتہ چار پانچ سالوں میں ڈیسٹی نیشن ویڈنگز میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیسٹی نیشن ویڈنگز کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ آگرہ، متھرا اور ورنداون اتر پردیش کے ان شہروں میں شامل ہیں، جو مستقبل میں شادی کی بڑی جگہیں ('ڈیسٹی نیشن ویڈنگس') بنیں گے۔
آگرہ میں پہلی بار غیر ملکی شادی کے منصوبہ ساز جمع ہوئے
ٹورازم گلڈ آف آگرہ کی صدر امولیا ککڑ نے بتایا کہ آگرہ میں شادی کی ایک بین الاقوامی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں تھائی لینڈ، ویتنام، متحدہ عرب امارات اور سری لنکا سمیت دیگر ممالک کے ویڈنگ پلانرز نے شرکت کی۔ انہوں نے آگرہ میں 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آگرہ اور اس کے آس پاس کے علاقے بین الاقوامی 'ڈیسٹی نیشن ویڈنگس' کے لیے ہوٹل، یادگاریں، دریا اور مذہبی مقامات پیش کرتے ہیں، جہاں یادگار شادیاں منعقد کی جا سکتی ہیں۔
برج کے ذائقے کا ہر کوئی شوق رکھتا ہے
برج کا کھانا ملک اور دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ ہندوستانی اور غیر ملکی دونوں برج کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس میں مزیدار کھانے کی اشیاء جیسے بیدائی-کچوری، چاٹ، پراٹھا، مونگ دال کا حلوہ، پیڑا، پیٹھا، لسی، گولگپا اور اننا کٹ شامل ہیں، جو گووردھن پوجا کے دوران تیار کی جاتی ہیں۔