پٹنہ، بہار: ریاست بہار میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایس آئی آر کے تحت 65 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کے نام حذف کیے جانے کے خلاف راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی ووٹر ادھیکار یاترا کا آج دسواں دن ہے۔ آج کا سفر سپول ضلع سے شروع ہوگا۔ سپول کے بعد راہل گاندھی کا سفر مدھوبنی کے راستے آج دربھنگہ پہنچے گا۔
پرینکا گاندھی کی انٹری
کانگریس ایم پی اور راہل گاندھی کی بہن پرینکا گاندھی آج ووٹر ادھیکار یاترا میں شامل ہوں گی۔ وہ راہل گاندھی کے ساتھ سپول سے شروع ہونے والے سفر میں شامل ہوں گی اور مدھوبنی کے راستے دربھنگہ بیس کیمپ پہنچیں گی۔
پرینکا گاندھی کا پہلا دورۂ بہار
پرینکا گاندھی سیاست میں سرگرم ہونے کے بعد آج پہلی بار بہار آ رہی ہیں۔ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کے ساتھ ہندوستان اتحاد کے تمام اتحادیوں نے ووٹر لسٹ سے 65 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کے ناموں کو حذف کرنے کے خلاف یہ یاترا نکالی ہے۔ راہل گاندھی اور انڈیا الائنس کی حمایت میں عوام سے اپیل کرنے آج پرینکا گاندھی پہلی بار بہار پہنچ رہی ہیں۔
लोकतंत्र में आम जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है " वोट का अधिकार", जिसका इस्तेमाल करके जनता सरकार चुनती है। इसका यह भी मतलब है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। लेकिन आज वोट चोरी के जरिये इस बुनियादी अधिकार को छीना जा रहा है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 18, 2025
'वोटर अधिकार यात्रा' जनता के वोट के अधिकार की रक्षा की… pic.twitter.com/Djqi5P77HY
یاترا کب شروع ہوگی
راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور تیجسوی یادو صبح 8 بجے سپول کے حسین چوک سے یاترا شروع کریں گے۔ وہاں سے ان کی یاترا مدھوبنی ضلع کے پھولپارس میں لوہیا چوک پہنچے گی۔ ووٹر ادھیکار یاترا کے دسویں دن لنچ بریک پھولپرس کے کھلے میدان میں ہوگا۔ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کے ساتھ سبھی لیڈر وہاں لنچ کریں گے۔ وہ دوپہر کے بعد چار بجے تک یہاں آرام کریں گے۔
یاترا دوپہر کے کھانے کے وقفے کے بعد 4 بجے سے شروع ہوگی
کھانے کے وقفے کے بعد، یاترا 4 بجے کے بعد جھانجھار پور سے موہنا روڈ کے راستے دوبارہ شروع ہوگی۔ جھانجھار پور سے مدھوبنی کے ساکری تک کا سفر دیر شام تک جاری رہے گا۔ شام 7:30 بجے، سفر مدھوبنی ضلع کے ساکری بازار انڈر برج کے قریب وقفہ لے گا۔
راہل گاندھی کا رات کا آرام
ووٹر ادھیکار یاترا کے دسویں دن راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کے ساتھ لیڈران دربھنگہ کے فخر الدین علی احمد ٹیچرس ٹریننگ کالج گراؤنڈ میں رات کا آرام کریں گے۔ جہاں تمام رہنما ایک عارضی کیمپ میں رات کا آرام کریں گے۔
राहुल गांधी जी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री…. #तेजस्वी_यादव ने कर दिया ऐलान! #TejashwiYadav #Bihar #RJD #VoterAhikarYatra pic.twitter.com/uw5mWiLl53— अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, राजद (@MinoritycellRJD) August 19, 2025
25 اگست کو سفر کا وقفہ
ووٹر ادھیکار یاترا کے نویں دن وقفہ رکھا گیا۔ دونوں کے اس سفر کا پہلا بریک 20 اگست اور دوسرا بریک 25 اگست کو رکھا گیا تھا۔ سفر کا تیسرا وقفہ 31 اگست کو رکھا گیا ہے۔ تیسرے وقفے کے بعد یہ سفر یکم ستمبر کو پٹنہ کے گاندھی میدان میں اختتام پذیر ہوگا۔
گاندھی میدان میں ہوگی بڑی ریلی
پٹنہ کے گاندھی میدان میں انڈیا الائنس کی جانب سے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں راہل گاندھی، لالو پرساد، تیجسوی یادو کے ساتھ کانگریس کے تمام بڑے لیڈران اور انڈیا الائنس کے تمام بڑے لیڈر شرکت کریں گے۔
راہل تیجاشوی کی 17 اگست سے ووٹر ادھیکار یاترا
بہار اسمبلی انتخابات سے پہلے، الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن (SIR) کے ذریعہ بہار میں ووٹر لسٹ کی گہری نظرثانی کے سلسلے میں ہندوستان اتحاد کو نشانہ بنا رہا ہے۔ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو سمیت اپوزیشن لیڈروں کا الزام ہے کہ بہار کے ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ سے ایس آئی آر کے نام سے ہٹانے کی سازش کی جارہی ہے۔ الیکشن کمیشن پر بہار کے 65 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کے ناموں کو ایک سازش کے تحت ہٹانے کا الزام لگایا جا رہا ہے، جس کے خلاف راہل گاندھی اور تیجسوی یادو ووٹر افسر یاترا پر نکلے ہیں۔