بہار: ووٹر ادھیکار یاترا میں پرینکا گاندھی اور ریونت ریڈی کی شرکت

سپول/پٹنہ: بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران کانگریس پارٹی کے جھنڈوں اور کارکنوں کے سروں کا سمندر دیکھا گیا جبکہ آج کانگریس لیڈر و وائناڈ ایم پی پرینکا گاندھی اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی استقبال کیا گیا وہ منگل کو بہار کے سپول میں راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار یاترا میں شامل ہوئے۔
یہ سبھی رہنما یاترا میں شرکت کے لیے دہلی سے سپول پہنچنے، جہاں یاترا ایک دن کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی۔ ریونت کے کابینہ کے کئی ساتھی، بشمول ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا، بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ یاترا ایک روڈ شو کے طور پر صبح تقریباً 9 بجے سپول قصبے کے حسین چوک سے شروع ہوئی، جس میں راہل، پرینکا، ریونت اور دیگر انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس (انڈیا) کے لیڈران بشمول راشٹریہ جنتا دل کے تیجسوی پرساد یادو، سی پی آئی (ایم ایل) کے جنرل سکریٹری دیپانکر بھٹا چاریہ، مکیشوی پارٹی کے سربراہ مکیش وی کے ساتھ تھے۔
یاترا میں گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ دیکھا گیا جس میں کانگریس کے علاوہ انڈیا بلاک پارٹیوں کے پرجوش کارکنوں اور حامیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جلوس آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ایک گھنٹہ میں چار کیلو میٹر کا سفر طئے کیا گیا۔ یاترا کے راستے پر عوام کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ اس دوران ایس آئی آر اور ووٹوں کی مبینہ چوری کے خلاف نعرے لگائے گئے۔
یاترا کے راستہ پر اپنے گھروں کی بالکونیوں اور چھتوں سے یاترا کا مشاہدہ کرنے والی کئی خواتین اور بچوں نے پرینکا کے نام کے نعرے لگائے۔ آس پاس کے دیہاتوں کی بہت سی خواتین پرینکا کو دیکھنے کے لیے دیگر قصبوں سے یہاں آئی تھیں۔
یہ بھی پڑھیں: راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنائیں گے، تیجسوی یادو کے بیان پر سیاست گرمائی - RAHUL GANDHI
واضح رہے کہ 16 روزہ، 1,300 کیلومیٹر طویل ووٹر ادھیکار یاترا کا یکم ستمبر کو اختتام عمل میں آئے گا، جسے کانگریس لیڈر راہل نے انڈیا بلاک کے پارٹنرز سی پی ایم، سی پی آئی، آر جے ڈی، وی آئی پی و دیگر کے ساتھ شروع کیا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن، جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین، کرناٹک کے وزیر اعلی سدارامیا، ہماچل پردیش کے وزیر اعلی سکھویندر سنگھ سکھو، سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو اور کئی دوسرے رہنما بھی اس یاترا میں شامل ہوں گے۔