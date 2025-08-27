ETV Bharat / state

ہائی کورٹ نے معطل جے ای کی بحالی کرنے کا حکم دے دیا، وزیر توانائی کے پروگرام میں بجلی کی سربراہی مسدودی کا ہے معاملہ

جسٹس سوربھ شیام شمشیری کی سنگل بنچ نے پشچیمانچل ودیوت وتران نگم لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر کو اس معاملے پر غور کرنے کا حکم دیا۔

الہٰ آباد ہائی کورٹ کا حکم (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 8:09 AM IST

الہٰ آباد: ہائی کورٹ نے وزیر توانائی کے پروگرام کے دوران 10 منٹ کی بجلی کٹ جانے کی وجہ سے معطل ہونے والے جونیئر انجینئر کی بحالی پر دوبارہ غور کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے پشچیمانچل ودیوت وتران نگم لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر کو اس معاملے پر دوبارہ غور کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ حکم جسٹس سوربھ شیام شمشیری کی سنگل بنچ نے للت کمار کی عرضی پر دیا ہے۔

اس سلسلہ میں الہٰ آباد ہائی کورٹ نے پاور ڈسٹری بیوشن کمپنی کو ہدایت دی ہے کہ وہ للت کمار نامی جونیئر انجینئر (جے ای) کی معطلی پر دوبارہ غور کرے، جسے وزیر توانائی کی شرکت کے دوران ایک تقریب کے دوران 10 منٹ تک بجلی کی سربراہی میں مسدودی کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے منیجنگ ڈائریکٹر کو ہدایت دی کہ وہ للت کمار کی معطلی کا جائزہ لیں، جن کی معطلی کو مخصوص غفلت کے بجائے محکمانہ کوتاہیوں کو پورا کرنے کے اقدام کے طور پر چیلنج کیا گیا تھا۔

جونیئر انجینئر کو لاپرواہی کے الزام میں معطل کر دیا گیا تھا

دراصل 20 جولائی 2025 کو مراد آباد میں وزیر توانائی کا ایک پروگرام تھا، اس دوران بجلی چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد سپلائی بحال ہو سکی تھی۔ جونیئر انجینئر (جے ای) للت کمار کو معاملے میں لاپرواہی کے الزام میں معطل کر دیا گیا تھا۔ للت نے معطلی کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ درخواست گزار کے وکیل پرنویش کمار مشرا نے کہا کہ معطلی کا حکم صرف محکمانہ خامیوں کو چھپانے کے لیے دیا گیا ہے۔ درخواست گزار کی کسی خاص ذمہ داری کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا۔

معطلی کے حکم پر دوبارہ غور کیا جائے گا

ریاستی حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں اس معاملے کو دوبارہ دیکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس بات کا پورا امکان ہے کہ معطلی کے حکم پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ عدالت نے اس یقین دہانی کو قبول کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت اپنی یقین دہانی پر عمل نہیں کرتی ہے تو درخواست گزار کو دوبارہ عدالت آنے کی آزادی ہوگی۔

