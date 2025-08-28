پریاگ راج: کالا جادو کے دوران ایک شخص نے پوتے کو ہی قتل کر ڈالا

پریاگراج: دادا نے کالا جادو کے دوران اپنے پوتے کو ہی ہلاک کردیا۔ نوعمر کی لاش دو دن پہلے ملی تھی۔ بدھ کے روز پولیس نے اس معاملے میں تین ملزموں کو گرفتار کرلیا۔ جلد ہی پولیس نے پورے معاملہ کا انکشاف کیا۔ متوفی طالب علم کیریلی میں سعدی پور کا رہائشی تھا۔ طالب علم پیوش منگل کی صبح سے لاپتہ تھا۔ اس کے والد اجے سنگھ پہلے ہی فوت ہوگئے تھے۔ وہ سعدی پور گوردوارہ کے قریب اپنی والدہ کامینی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سرسوتی ودیا مندر میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔
جب پولیس نے کنبہ کے ممبروں کے تحریر پر سی سی ٹی وی کی تفتیش شروع کی تو، صنعتی علاقے کے لاویان کوریا گاؤں میں اسکوٹی سوار کو منگل کی شام پولی تھین میں لپیٹے ہوئے ایک مسخ شدہ لاش کو لیجاتے ہوئے دیکھا گیا۔ تفتیش کے دوران، پولیس نے تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کی چھان بین کی۔ فوٹیج کی بنیاد پر، پولیس مشتبہ شخص تک پہنچی اور پتہ چلا کہ اسکوٹی کا تعلق شرن سنگھ سے ہے، جو سعدی پور گوردوارہ کے قریب رہتا تھا۔
ماں نے بتایا کہ منگل کی صبح بیٹا اسکول جانے کے لئے گھر سے نکلا لیکن دوپہر گھر واپس نہیں آیا۔ اسکول سے پتہ چلا کہ وہ وہاں نہیں آیا۔ اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کرادی اور دادا شرن سنگھ پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے شرن سنگھ کی تلاش شروع کردی اور چند گھنٹوں کے بعد اسے کیریلی کے علاقے سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس اسٹیشن میں اس سے سختی سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے پوتے کے قتل کا انکشاف کیا۔
پیوش کی والدہ کامینی کا کہنا ہے کہ شرن سنگھ ایک تانترک ہے جبکہ اس کے 2 بجے پہلے ہی فوت ہوچکے ہیں، اس نے 5 قربانیاں دینے کا ارادہ کیا تھا۔ خاتون نے شرن سنگھ پر اپنے بیٹے کو مارنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پولیس تمام پہلوؤں پر جانچ کررہی ہے۔ اس سلسلے میں، پریاگراج کے اے سی پی بائیرہانا سدھارتھ سنگھ مینا نے کہا کہ تحریر کی بنیاد پر ملزم شرن سنگھ کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔ پورے کیس کی تفتیش جاری ہے۔