الہٰ آباد: کوڈی ہار بلاک کے سابق ضلع پنچایت ممبر اور بی جے پی لیڈر رندھیر سنگھ یادو کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش پورمفتی تھانہ علاقہ میں ریلوے ٹریک پر ملی۔ لاش کو کئی ٹکڑوں میں کاٹا گیا۔ پولیس نے بی جے پی لیڈر رندھیر سنگھ یادو کے دوست رام سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق قتل ناجائز تعلقات کی بنا پر کیا گیا۔ پولیس ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
بی جے پی لیڈر اسکارپیو میں دوست کے ساتھ روانہ ہوا تھا
پریاگ راج کے گنگاپار ڈی سی پی کلدیپ سنگھ گناوت نے بتایا کہ رندھیر یادو اپنے دوست رام سنگھ اور ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ 23 اگست کو کچھ جھگڑے کے بعد اسکارپیو میں پریاگ راج سے روانہ ہوئے تھے۔ 24 اگست کو ان کی اسکارپیو کو دیوانگ سٹانا میں ویللی کوترا سے کچھ فاصلے پر ہائی وے پر لاوارث پایا گیا۔
رندھیر کا موبائل بند تھا
رندھیر یادو کا موبائل پریاگ راج شہر کی حدود میں بند تھا، جب کہ اس کے دوست رام سنگھ اور دیگر ساتھیوں کی آخری لوکیشن چترکوٹ میں دیکھی گئی۔ پولیس تب سے رام سنگھ کی تلاش کر رہی تھی۔ رام سنگھ کی گرفتاری کے بعد پولیس نے اس قتل کیس کا انکشاف کیا۔
رام سنگھ پر اغوا کا الزام
ڈی سی پی گنگا نگر نے کہا کہ بی جے پی لیڈر رندھیر سنگھ کو آخری بار 22 اگست 2025 کو نواب گنج کے ایک ڈھابے پر دیکھا گیا تھا۔ ان کی بیوی نے رام سنگھ پر اپنے شوہر کو اغوا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے رندھیر سنگھ کو زبردستی کار میں بٹھانے کا الزام لگایا تھا۔ اس نے نواب گنج تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی۔
بی جے پی لیڈر کی بیوی ضلع پنچایت ممبر ہے
رندھیر سنگھ یادو پریاگ راج کے سابق ضلع پنچایت ممبر تھے۔ ان کا تعلق بھی بی جے پی سے تھا۔ وہ اصل میں محمد پور ہتھی گاواں کا رہنے والا تھا۔ اس کے والد رام ابھیلاش یادو فوج میں صوبیدار تھے۔ ان کی بیوی ببلی یادو اس وقت ضلع پنچایت کی رکن ہیں۔
دوست کی بیوی کے ساتھ منائی رنگ رلیاں
گرفتار ملزم رام سنگھ نے پولیس کو بتایا کہ رندھیر سنگھ یادو اور اُودے یادو طویل عرصے سے دوست تھے۔ رندھیر یادو کے اُدے یادو کی بیوی انجلی یادو کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے ناجائز تعلقات تھے۔
دو ماہ قبل ادے یادو اپنی بیوی انجلی اور رندھیر سنگھ یادو کے ساتھ نینی تال گیا تھا۔ انجلی کے اصرار پر ہی انہوں نے ہوٹل میں ایک ہی کمرہ لیا تھا۔ نینی تال میں ہی ادے یادو نے اپنی بیوی انجلی یادو اور رندھیر سنگھ یادو کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔
ادے یادو نے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا تھا
نینی تال سے واپس آنے کے بعد، ادے یادو کی بیوی انجلی اپنے ماموں کے گھر عمر پور نیوا دھوم گنج چلی گئی۔ وہیں انجلی بھی رندھیر سنگھ یادو سے مسلسل بات کرتی رہی۔ انجلی یادو کی موت 7 جولائی 2025 کو مشتبہ حالت میں ہوئی تھی۔
انجلی کے گھر والوں اور ادے نے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا تھا۔ ادے یادو نے اپنے بھائی وجے یادو اور اپنی ساس لیلا یادو کے ساتھ مل کر رندھیر یادو سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔
شراب پلا کر گلا دبا کر قتل
22 اگست 2025 کو منصوبہ بندی کے مطابق ملزم رام سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رندھیر سنگھ یادو کو بہت زیادہ شراب پلائی۔ ادے یادو، وجے یادو اور وجے یادو کے نوکر سُجیت سریواستو نے رندھیر سنگھ یادو کو گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے بعد رندھیر سنگھ یادو کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔
قتل کے بعد لاش ریلوے ٹریک پر پھینکی گئی
جرم کو چھپانے کے لیے رندھیر سنگھ یادو کی لاش پورمفتی تھانہ علاقے کے تحت بامرولی اسٹیشن کے باہری اسٹیشن کے نزدیک صوبیدار گنج کی طرف جانے والی ریلوے ٹریک پر پھینک دی گئی۔ ادے یادو رندھیر کی اسکارپیو کار کو چترکوٹ لے گئے تھے۔ وہیں گاڑی جنگل کی سڑک پر پھنس گئی۔ لوگوں کی آواز سن کر وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔