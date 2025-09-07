پہلے دوستی کی، پھر کولڈ ڈرنک میں ملایا نشہ، ریپ کیا اور فحش ویڈیو بھی بنایا، لڑکی نے اٹھایا بڑا قدم
پریاگ راج کے علاقے تھروائی کا واقعہ ہے، ملزم لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ لڑکی نے تنگ کر اٹھایا بڑا قدم
پریاگ راج: دوستی کے بعد نوجوان نے لڑکی کو کولڈ ڈرنک میں نشہ آور چیز ملا کر پلا دی اور پھر اس کا ریپ کیا۔ ملزم نے فحش ویڈیو بھی بنائی۔ بلیک میلنگ سے تنگ آکر لڑکی درخت پر چڑھ گئی۔ وہ انصاف کا مطالبہ کرنے لگی اور خودکشی کی کوشش بھی کی۔ اس دوران گاؤں والوں نے اسے بچا لیا۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ 5 ستمبر کا ہے۔
تھروائی تھانہ علاقہ کے گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی کا الزام ہے کہ بحریہ تھانہ کے ایک گاؤں کا رہنے والا سریندر کمار اس کے گاؤں آیا کرتا تھا۔ اس دوران دونوں کی ملاقات 3 سال قبل ہوئی تھی۔ سریندر نے لڑکی کا موبائل نمبر بھی لے لیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے۔
ملزم اسے بلیٹ پر سیر کرانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا:
متاثرہ کا الزام ہے کہ سریندر 3 ستمبر کو اس کے گاؤں میں اس سے ملنے آیا تھا۔ اس دوران اس نے کہا کہ میں نے ایک نئی بلیٹ خریدی ہے۔ اسے سیر پر لے جانے کے بہانے وہ اسے بلیٹ پر لے گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اسے واپس لے آئے گا اور تھوڑی دیر میں اسے چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد سریندر اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں اس نے اسے کولڈ ڈرنک میں نشہ آور چیز پلائی۔ جب وہ بے ہوش ہوئی تو اس نے اس کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد اس نے فحش تصاویر اور ویڈیوز بنائیں۔ اس کے بعد ملزم اسے گاؤں میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔
گاؤں والوں نے متاثرہ کی جان بچائی:
لڑکی کے مطابق ملزم اسے فحش ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرتا تھا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر وہ اس سے نہیں ملی تو ویڈیو وائرل کر دے گا۔ اس نے اسے کئی بار سمجھایا لیکن وہ سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ مسلسل اس سے ملنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس سے پریشان ہو کر وہ 5 ستمبر کو گاؤں کے باہر ایک درخت پر چڑھ گئی۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران گاؤں والوں نے اسے بچا لیا۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔
ملزم سلاخوں کے پیچھے:
معاملے میں ڈی سی پی گنگا نگر کلدیپ سنگھ گناوت نے کہا کہ متاثرہ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ کا طبی معائنہ کروانے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب یہ واقعہ پورے شہر میں سرخیوں میں ہے۔
