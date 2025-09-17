ETV Bharat / state

دیکھیں ویڈیو، رفتار مچا دیتی ہے تباہی؛ بے قابو کار نے سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں کو کچلا، تین افراد ہلاک، ایک کی حالت تشویشناک

یہ واقعہ پرتاپ گڑھ میں الہٰ آباد لکھنؤ ہائی وے پر مانک پور تھانہ علاقے میں میر گڑھوا چوراہے کے قریب پیش آیا۔

pratapgarh uncontrol car crushed people standing on roadside killing Many Urdu News
پرتاپ گڑھ میں سڑک حادثہ (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پرتاپ گڑھ، اترپردیش: مانک پور تھانہ علاقے کے میر گڑھوا چوراہے پر منگل کی رات پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں تین لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس حادثے میں ایک خاتون شدید زخمی ہوئی ہے اور اس کا علاج ایک اعلیٰ طبی مرکز میں جاری ہے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں ایک گاڑی کو کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہوئے اور سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں کو کچلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

پرتاپ گڑھ میں خوفناک سڑک حادثہ (Video Credit : ETV Bharat)

خبر میں بتایا گیا ہے کہ الہٰ آباد لکھنؤ ہائی وے پر مانک پور تھانہ علاقے کے میر گڑھوا چوراہے پر سڑک کے کنارے مکئی کی ایک گاڑی پر کئی لوگ کھڑے تھے۔ اسی دوران الہٰ آباد سے آنے والی ایک نیلے رنگ کی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور کنٹرول کھو کر ایک ٹھیلے (کارٹ) سے ٹکرا گئی۔ ٹھیلے (کارٹ) سے ٹکرانے کے بعد کار کے ایئر بیگز کھل گئے۔ ایئر بیگز نے ڈرائیور کی جان تو بچائی، لیکن ٹھیلے (کارٹ) کے قریب موجود افراد کو شدید زخمی کردیا۔

چار لوگوں کو ایمس رائے بریلی ریفر کیا گیا

اطلاع ملنے پر پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر سی ایچ سی کالاکانکر پہنچایا۔ چار لوگوں کو ایمس رائے بریلی ریفر کیا گیا، لیکن علاج کے دوران تین کی موت ہوگئی۔ ایک شدید زخمی نوجوان خاتون کا AIIMS رائے بریلی میں علاج چل رہا ہے۔ سی او کنڈا امرناتھ گپتا نے بتایا کہ مادھو پرکاش (30) جو اصل میں کوشامبی کے گاؤں بلکی پور کے رہنے والے ہیں، مانک پور تھانہ علاقہ کے رہنے والے 45 سالہ جھننے سروج، ارون یادو (32) ساکن یادو پٹی انگد کا پوروا، شلپی (19)، شکتی (19)، شکتی (19)، شکتی (19) اور چھناؤ کے رہائشی ہیں۔

شلپی کی حالت نازک، کار ڈرائیور کو حراست میں لیا گیا

اس حادثہ میں بارہ بنکی کی رہنے والی دیشا ساہنی (20) شدید زخمی ہوگئیں۔ کالانکر سی ایچ سی کے ڈاکٹروں نے پہلے ہی مدھو پرکاش کو مردہ قرار دے دیا ہے۔ رائے بریلی کے ایمس میں داخل جھانی سروج اور ارون یادو کی موت ہو گئی ہے۔ شلپی کی حالت نازک ہے۔ کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وہ زخمی بھی ہوا۔

یہ بھی پڑھیں:

لکھنؤ میں بے قابو روڈ ویز بس الٹ گئی، پانچ ہلاک، انیس زخمی، سی ایم یوگی کا حادثہ پر اظہار افسوس

موٹر سائیکل، کار اور ٹرک۔۔ تین گاڑیوں میں تصادم سے تین بھائی جاں بحق، گاڑیاں پولیس کے قبضے میں

ایکسپریس ٹرین سے گر گیا مسافر، جان بچانے کے لیے ریورس چلی ٹرین، لیکن قسمت نے نہیں دیا ساتھ

پالگھر بلڈنگ حادثے میں اب تک 15 اموات، معصوم بچی کی سالگرہ کی خوشی ماتم میں بدل گئی

نظام الدین درگاہ حادثہ: چھت گرنے سے چھ لوگوں کی موت، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج

دہلی میں بی ایم ڈبلیو کی موٹر سائیکل کو ٹکر، وزارت خزانہ کے ڈپٹی سکریٹری کی موت

حیدرآباد: کرشن جنم اشٹمی کے جلوس کے دوران بڑا حادثہ، کرنٹ لگنے سے پانچ افراد ہلاک

شوپیان میں سڑک حادثہ، چار افراد زخمی

For All Latest Updates

TAGGED:

HORRIFIC ACCIDENT IN PRATAPGARHROAD ACCIDENT IN UP PRATAPGARHACCIDENT IN PRATAPGARHROAD ACCIDENT HORRIFIC ACCIDENTROAD ACCIDENT IN PRATAPGARH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.