دیکھیں ویڈیو، رفتار مچا دیتی ہے تباہی؛ بے قابو کار نے سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں کو کچلا، تین افراد ہلاک، ایک کی حالت تشویشناک
یہ واقعہ پرتاپ گڑھ میں الہٰ آباد لکھنؤ ہائی وے پر مانک پور تھانہ علاقے میں میر گڑھوا چوراہے کے قریب پیش آیا۔
Published : September 17, 2025 at 11:52 AM IST
پرتاپ گڑھ، اترپردیش: مانک پور تھانہ علاقے کے میر گڑھوا چوراہے پر منگل کی رات پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں تین لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس حادثے میں ایک خاتون شدید زخمی ہوئی ہے اور اس کا علاج ایک اعلیٰ طبی مرکز میں جاری ہے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں ایک گاڑی کو کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہوئے اور سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں کو کچلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
خبر میں بتایا گیا ہے کہ الہٰ آباد لکھنؤ ہائی وے پر مانک پور تھانہ علاقے کے میر گڑھوا چوراہے پر سڑک کے کنارے مکئی کی ایک گاڑی پر کئی لوگ کھڑے تھے۔ اسی دوران الہٰ آباد سے آنے والی ایک نیلے رنگ کی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور کنٹرول کھو کر ایک ٹھیلے (کارٹ) سے ٹکرا گئی۔ ٹھیلے (کارٹ) سے ٹکرانے کے بعد کار کے ایئر بیگز کھل گئے۔ ایئر بیگز نے ڈرائیور کی جان تو بچائی، لیکن ٹھیلے (کارٹ) کے قریب موجود افراد کو شدید زخمی کردیا۔
چار لوگوں کو ایمس رائے بریلی ریفر کیا گیا
اطلاع ملنے پر پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر سی ایچ سی کالاکانکر پہنچایا۔ چار لوگوں کو ایمس رائے بریلی ریفر کیا گیا، لیکن علاج کے دوران تین کی موت ہوگئی۔ ایک شدید زخمی نوجوان خاتون کا AIIMS رائے بریلی میں علاج چل رہا ہے۔ سی او کنڈا امرناتھ گپتا نے بتایا کہ مادھو پرکاش (30) جو اصل میں کوشامبی کے گاؤں بلکی پور کے رہنے والے ہیں، مانک پور تھانہ علاقہ کے رہنے والے 45 سالہ جھننے سروج، ارون یادو (32) ساکن یادو پٹی انگد کا پوروا، شلپی (19)، شکتی (19)، شکتی (19)، شکتی (19) اور چھناؤ کے رہائشی ہیں۔
شلپی کی حالت نازک، کار ڈرائیور کو حراست میں لیا گیا
اس حادثہ میں بارہ بنکی کی رہنے والی دیشا ساہنی (20) شدید زخمی ہوگئیں۔ کالانکر سی ایچ سی کے ڈاکٹروں نے پہلے ہی مدھو پرکاش کو مردہ قرار دے دیا ہے۔ رائے بریلی کے ایمس میں داخل جھانی سروج اور ارون یادو کی موت ہو گئی ہے۔ شلپی کی حالت نازک ہے۔ کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وہ زخمی بھی ہوا۔