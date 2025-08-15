نئی دہلی: دہلی کے نظام الدین علاقے میں ہمایوں کے مقبرے کے قریب ایک بڑا حادثہ سامنے آیا ہے۔ مقبرے کے قریب واقع درگاہ شریف پتے شاہ کی چھت گرنے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ اب تک 11 افراد کو ملبے سے بچا لیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ فی الحال ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔
بتایا جا رہا ہے کہ درگاہ شریف پتے شاہ نظام الدین علاقے میں ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے واقع ہے۔ شام کے وقت یہاں اچانک چھت گر گئی۔ چھت کے گرتے ہی کافی چیخ و پکار مچ گئی۔ پولیس انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کو فوری طور پر طلب کیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فائر فائٹرز موقع پر پہنچ گئے اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ فائر بریگیڈ ملازمین کی ٹیم فی الحال ملبہ کو تیزی سے ہٹا رہی ہے تاکہ جلد از جلد ملبے سے لوگوں کو نکالا جا سکے۔
#WATCH | Delhi | Portion of the roof of a room at Dargah Sharif Patte Shah, located in the Nizamuddin area, collapses; Police and Fire Department personnel on the spot; Area cordoned off pic.twitter.com/dMAEcJrlQn— ANI (@ANI) August 15, 2025
11 افراد کو بچا لیا گیا:
این ڈی آر ایف کی ایک ٹیم تلاشی مہم چلا رہی ہے۔ پولیس اور فائر ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین بھی موجود ہیں۔ اب تک 11 افراد کو موقع سے بچا لیا گیا ہے۔
#WATCH | Delhi | NDRF personnel conduct a search operation at Dargah Sharif Patte Shah, located near Humayun's Tomb, in the Nizamuddin area, following the collapse of the roof of a room in the dargah premises.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Police and Fire Department personnel are also present.
So far, 11… pic.twitter.com/6oW3XjroAX
واضح رہے، دہلی این سی آر میں ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کے بعد جمعہ کی صبح اچانک کئی علاقوں میں کچھ دیر کے لیے تیز بارش ہوئی۔ تاہم آسمان پر اب بھی سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دہلی میں جمعرات کی صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی-این سی آر میں مسلسل بارش کی وجہ سے سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔