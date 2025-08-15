ETV Bharat / state

دہلی کے نظام الدین علاقے میں ایک بڑا حادثہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک درگاہ کی چھت منہدم ہو گئی۔

ہمایوں کے مقبرے کے قریب واقع درگاہ کی چھت منہدم (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2025 at 6:17 PM IST

نئی دہلی: دہلی کے نظام الدین علاقے میں ہمایوں کے مقبرے کے قریب ایک بڑا حادثہ سامنے آیا ہے۔ مقبرے کے قریب واقع درگاہ شریف پتے شاہ کی چھت گرنے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ اب تک 11 افراد کو ملبے سے بچا لیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ فی الحال ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔

بتایا جا رہا ہے کہ درگاہ شریف پتے شاہ نظام الدین علاقے میں ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے واقع ہے۔ شام کے وقت یہاں اچانک چھت گر گئی۔ چھت کے گرتے ہی کافی چیخ و پکار مچ گئی۔ پولیس انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کو فوری طور پر طلب کیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فائر فائٹرز موقع پر پہنچ گئے اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ فائر بریگیڈ ملازمین کی ٹیم فی الحال ملبہ کو تیزی سے ہٹا رہی ہے تاکہ جلد از جلد ملبے سے لوگوں کو نکالا جا سکے۔

11 افراد کو بچا لیا گیا:

این ڈی آر ایف کی ایک ٹیم تلاشی مہم چلا رہی ہے۔ پولیس اور فائر ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین بھی موجود ہیں۔ اب تک 11 افراد کو موقع سے بچا لیا گیا ہے۔

واضح رہے، دہلی این سی آر میں ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کے بعد جمعہ کی صبح اچانک کئی علاقوں میں کچھ دیر کے لیے تیز بارش ہوئی۔ تاہم آسمان پر اب بھی سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دہلی میں جمعرات کی صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی-این سی آر میں مسلسل بارش کی وجہ سے سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

