مہاراج گنج: اتر پر دیش کے مہاراج گنج میں ڈی ایم سنتوش کمار شرما کے ای-چوپال میں فحش ویڈیو چلائی گئی۔ بیسک ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تمام افسران بشمول خواتین بی ایس اے کے علاوہ عام لوگ بھی اس چوپال سے جڑے ہوئے تھے۔ ڈی ایم نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ تفتیش سائبر پولیس اسٹیشن کے حوالے کردی گئی ہے۔ 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔
ڈی ایم پیر کو ای-چوپال کا اہتمام کرکے بنیادی تعلیم کے محکمے سے متعلق مسائل سن رہے تھے۔ اس آن لائن عوامی سماعت میں بی ایس اے ردھی پانڈے، تمام بلاک ایجوکیشن آفیسرز، انفارمیشن آفیسرز کے ساتھ ساتھ بہت سے اساتذہ اور عام لوگ بھی شامل تھے۔
پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ اساتذہ اور عام لوگ اپنے مسائل براہ راست ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ لوگوں کو آن لائن اور واٹس ایپ کے ذریعے شکایات درج کرنے کی سہولت دی گئی۔ ڈی ایم نے تقریباً 50 منٹ تک سنا۔ اس کے بعد وہ اور ان کی آن لائن ٹیم نے کچھ دیر کے لیے ای-چوپال چھوڑ دیا۔ جبکہ دوسرے لوگ جڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک فحش ویڈیو چلنے لگی۔
اس پر ڈی ایم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوری طور پر سخت کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے پولیس سپرنٹنڈنٹ کو فون کیا اور کیس کی تحقیقات سائبر پولیس اسٹیشن کو سونپنے کو کہا۔ صدر کوتوال ستیندر کمار رائے نے بتایا کہ بلاک ایجوکیشن آفیسر کی شکایت پر جیسن اور ارجن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
جیسن نے فحش ویڈیوز آن لائن چلائیں۔ جبکہ ارجن نے گالی گلوچ کا استعمال کیا۔ ان کے خلاف بی این ایس کی دفعہ 221، 352 اور 67 (A) کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس اور سائبر سیل کی مشترکہ ٹیم ملزمان کی شناخت اور تکنیکی شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں۔