کوربا تاجروں نے خستہ حال سڑک پر گندے پانی سے نہا کر کیا احتجاج

کوربا: سڑک کی انتہائی خراب حالت کے لئے ایک انوکھا احتجاج کیا گیا، چھتیس گڑھ کے کوربا کے کسمنڈہ علاقے میں اتوار کو تاجروں نے حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کسمنڈہ-املی چھپر سڑک پر گڑھوں میں جمع کیچڑ والے پانی سے نہایا۔ کول بیلٹ کے علاقے سے گزرنے والی کسمنڈہ-املی چھاپر سڑک طویل عرصے سے خراب حالت میں ہے۔ اگرچہ 90 فیصد کام ختم ہو چکا ہے، لیکن بقیہ املی چھپر میں ایک اوور برج کی تعمیر کی وجہ سے سڑک کی حالت انتہائی خراب ہوگئی، جس سے مسافروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔
ایک تاجر نے کہا کہ "ایک بھی دن سڑک پر حادثے یا ٹریفک جام کے بغیر نہیں گزرا ہے۔ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ خستہ حال سڑک کی وجہ سے عام لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ایک علامتی احتجاج ہے اور اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو ہم مرحلہ وار احتجاج کریں گے"۔
سڑک کی حالت کی وجہ سے وکاس نگر، املی چھپر اور کسمنڈہ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ احتجاج کی قیادت کوربا ویاپر سنگھ کے صدر اشوک راٹھور نے کی، جب مقامی تاجر بالٹیاں اور مگ سڑکوں کے پانی سے بھرے گڑھوں تک لے گئے۔ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے علامتی طور پر کیچڑ کے پانی سے نہایا۔
راٹھور نے کہاکہ "ہم طویل عرصے سے سڑکوں کی خراب حالت سے پریشان ہیں۔ پچھلے تقریباً دو سالوں سے یہ صورت حال جوں کی توں ہے۔ ہر مانسون میں، ہر 100 میٹر کے بعد سڑک پر پانی بھر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سڑک نہیں بلکہ تالاب ہے۔" ایک تاجر آدتیہ جیسوال نے کہاکہ "سڑک پوری طرح سے خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ کالونی کے مکینوں اور کام کرنے والے لوگوں کو آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم نے انتظامیہ کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے سڑک پر جمع گندے پانی میں نہا کر علامتی احتجاج درج کرایا ہے۔"