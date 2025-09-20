گودھرا میں پولیس اسٹیشن پر حملہ اور توڑ پھوڑ، 88 افراد کے خلاف ایف آئی آر

گودھرا میں پولیس اسٹیشن پر حملہ اور توڑ پھوڑ، 88 افراد کے خلاف ایف آئی آر
ایک غلط فہمی نے کیسے حالات کو کشیدہ کردیا؟ جبکہ گودھرا پولیس اسٹیشن پر حملے اور توڑ پھوڑ کی خبر نے سب کو چونکا دیا۔
Published : September 20, 2025 at 8:13 PM IST
گودھرا : جمعہ کی رات پنچ محل کے گودھرا بی ڈویژن پولیس اسٹیشن پر ایک کمیونٹی کے افراد نے حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 17 افراد کو حراست میں لے لیا۔ مزید 88 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ نوراتری کے آنے والے تہوار سے قبل پیش آیا، جس نے علاقے میں تشویش پیدا کر دی۔
پولیس کے مطابق، نوراتری کے پیش نظر ایک سوشل میڈیا انفلوینسر کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا۔ اسے امن برقرار رکھنے کے لیے متنازعہ مواد پوسٹ نہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ تاہم، انفلوینسر نے پہلے ایک مذہبی پوسٹر کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی، جسے کچھ لوگوں نے غلط سمجھا۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے پولیس اسٹیشن کے قریب ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہجوم نے پولیس چوکی نمبر 4 پر توڑ پھوڑ کی اور پتھراؤ کیا۔ حالات کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔
لاٹھی چارج کے دوران کچھ افسران کو معمولی چوٹیں آئیں۔ پنچ محل کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) ہریش دودھت نے بتایا کہ واقعے کے سلسلے میں 88 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اب تک 17 ملزمان کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ایس پی دودھت نے مزید بتایا کہ باقی مشتبہ افراد پر نظر رکھنے کے لیے مختلف اضلاع سے 10 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ گودھرا میں فی الحال صورتحال پرامن ہے اور پولیس تمام علاقوں میں گشت کر رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی۔
ایس پی دودھت نے کہا کہ نوراتری قریب ہے اور ہمیشہ کی طرح تمام کمیونٹیز کے اراکین کے ساتھ امن کمیٹی کے اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ امن و ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، 10 پولیس انسپکٹرز، ایل سی بی، ایس او جی اور مختلف پولیس اسٹیشنوں کے اہلکار شہر میں گشت کر رہے ہیں۔