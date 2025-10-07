آندھراپردیش میں وسرجن جلوس میں تنازع کے بعد پولیس پر حملہ، پولیس کی گاڑی کو نہر میں دھکیل دیا گیا
آندھرا کے وجیا نگرم میں وسرجن جلوس کے دوران تنازع بڑھنے کے بعد وائی ایس آر سی پی کارکنوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔
Published : October 7, 2025 at 2:57 PM IST
وجیا نگرم: پولیس کے مطابق آندھرا پردیش کے وجیا نگرم ضلع میں وائی ایس آر سی پی کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا اور پولیس کی گاڑی کو نہر میں دھکیل دیا۔ واقعے میں تین پولیس اہلکار شدید زخمی ہوگئے۔ زخمیوں میں سی آئی جی شنکر راؤ، ایس آئی دامودر راؤ اور کانسٹیبل شیوا شامل ہیں۔
واقعے کی تفصیلات
یہ واقعہ اتوار کی رات دیر گئے پیش آیا۔ پولیس مبینہ طور پر ایک کیس کے سلسلے میں ایک ملزم کو گرفتار کرنے گئی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ تصادم سنیچر کی رات نکالے گئے وسرجن جلوس سے منسلک ہے۔ وائی ایس آر سی پی اور ٹی ڈی پی دونوں نے دیوی کی مورتی کے وسرجن کے لیے الگ الگ انتظامات کیے تھے۔ پولیس نے دونوں گروپوں کو اس موقعے پر امن برقرار رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔
ٹی ڈی پی کا جلوس گاؤں سے نکلنے کے بعد واپس لوٹ گیا، لیکن وائی ایس آر سی پی کے کارکنوں کے جلوس کو جاری رکھنے پر کشیدگی بڑھ گئی۔ ہنگامہ آرائی کے دوران جائے وقوع پر پہنچے پولیس انسپکٹر شنکر راؤ پر پتھراؤ کیا گیا۔ گاریویڈی پولیس اسٹیشن کے ہوم گارڈ سریش کو وائی ایس آر سی پی کارکنوں نے گھیر لیا اور لاٹھیوں سے پیٹا جس سے وہ زخمی ہوگئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کی گرفتاری کے لیے دیر رات گئے گاؤں پہنچی۔
دوسری پولیس پارٹی نے بچائی جان
کلیدی ملزم، وائی ایس آر سی پی کے لیڈر اور گاؤں کے سر پنچ گورلے نرسمہا مورتی پر گرفتاری سے قبل پارٹی کارکنوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ ملزمان کو لے جانے کے دوران پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا گیا جس میں پولیس انسپکٹر شنکر راؤ، ایس آئی دامودر راؤ اور کانسٹیبل شیوا سوار تھے۔ اس دوران پتھر اور لاٹھیاں برسائی گئیں اور پولیس کی گاڑی کو نہر میں دھکیل دیا گیا۔
گرلا پولس انسپکٹر نارائن راؤ کی قیادت میں ایک اور پولیس ٹیم نے جو پہلے ملزمین کو لے جا رہی تھی، گاڑی کو نہر میں دیکھا اور زخمی پولیس اہلکاروں کو بچایا۔ انہیں فوری طور پر چیپوروپلی اسپتال لے جایا گیا۔
ڈی ایس پی کا بیان
چییپورپلی کے ڈی ایس پی راگھولو نے پیر کو گرلا پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ دو مقدمات درج کیے گئے ہیں، ایک وسرجن کے دوران تشدد سے متعلق اور دوسرا پولیس اہلکاروں کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے سے متعلق ہے۔ دونوں معاملات میں مجموعی طور پر 100 افراد پر کیس کیا گیا ہے۔ اب تک 20 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
