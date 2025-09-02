بارہ بنکی، اترپردیش: ایل ایل بی کی پہچان کے لیے شری رام سوروپ میموریل یونیورسٹی کے باہر احتجاج کر رہے اے بی وی پی کے کارکنوں کی پولس سے جھڑپ ہوئی۔ الزام ہے کہ پولیس نے سڑک پر احتجاج کرنے والے کارکنوں کا پیچھا کیا اور مار پیٹ کی۔ لاٹھی چارج میں 19 کارکن زخمی ہوئے، سبھی کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد (اے بی وی پی) کے کارکنان اور ایل ایل بی کے طلبہ پیر کو دیوان-چنہاٹ روڈ پر واقع شری رام سوروپ میموریل یونیورسٹی (ایس آر ایم یو) میں شناخت کے معاملے کو لے کر احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایل ایل بی کی پہچان 2021 میں ختم ہوگئی، اس کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ نے داخلے لینے کا سلسلہ جاری رکھا۔
نعرے لگاتے ہوئے کیمپس میں داخل ہوئے
گیٹ کے باہر ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی کے درمیان مظاہرین کالج میں داخل ہوئے۔ احتجاج کو پرتشدد ہوتے دیکھ کر موقع پر موجود پولیس نے انہیں بھگا دیا۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے ہاتھا پائی شروع کردی۔ اس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ مظاہرین کا سڑک پر پیچھا کیا گیا اور لاٹھیوں سے مارا گیا۔ جس کی وجہ سے ہجوم منتشر ہو گیا۔
لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں
اس معاملے میں رجسٹرار پروفیسر نیرجا جندل نے کہا کہ کیمپس کے باہر اے بی وی پی کارکنوں اور کچھ مقامی لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ دونوں فریقوں کے درمیان ہاتھا پائی اور ہاتھا پائی ہوئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ طلباء میں یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ ایل ایل بی کورس کو بار کونسل آف انڈیا نے تسلیم نہیں کیا جو کہ غلط ہے۔
تجدید کے لیے درخواست دی گئی
پروفیسر نیرجا جندال نے کہا کہ سیشن 2022-23 کے لیے منظوری کی دستاویز بار کونسل آف انڈیا کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی گئی ہے۔ یونیورسٹی نے 2027 تک بار کونسل آف انڈیا کو منظوری/ الحاق کی فیس ادا کر دی ہے اور تجدید کے لیے درخواست دی ہے۔
ایڈیشنل ایس پی وکاس چندر ترپاٹھی نے کہا کہ لاٹھی چارج نہیں ہوا۔ کالج میں طلبہ نے احتجاج کیا۔ اس دوران کالج کے کچھ گارڈ اور کچھ دوسرے لوگ آئے اور مظاہرین کی پٹائی کی۔ پولیس موقع پر موجود تھی۔ پولیس نے مداخلت کی۔ پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔