چنئی: تمل ناڈو کے شہر چنئی میں پٹ بل کتے نے ایک شخص پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ کروناکرن نامی شخص چنئی کے جعفرخان پیٹ علاقہ کا رہنے والا تھا۔ وہ باورچی کا کام کرتا تھا۔ چھ ماہ قبل ان کی دائیں ٹانگ میں شدید چوٹ آئی تھی اور وہ زیر علاج تھے۔ اس وجہ سے وہ کبھی کبھار ہی کھانا پکانے جاتا ہے۔
خبر کے مطابق، وہ منگل کو اپنے دوست جواہر کے ساتھ کام پر گیا تھا اور دوپہر کو گھر واپس آیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کروناکرن گھر کے اندر جانے کے بجائے باہر بیٹھ گئے۔ اسی دوران کروناکرن کے گھر کے قریب رہنے والے پونگوڈی اپنے پٹ بل کتے کو باہر لے آئے تو اچانک کتے نے چھلانگ لگا کر کروناکرن کے ہاتھوں، ٹانگوں، رانوں اور جنسی اعضا پر بری طرح کاٹ لیا۔
کروناکرن کی علاج کے دوران موت ہوگئی
پونگوڈی نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو کتے نے اسے بھی کاٹ لیا۔ اس واقعہ میں شدید زخمی کروناکرن کو مقامی لوگوں نے بچایا اور 108 ایمبولینس کے ذریعہ کے کے نگر سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی کمار نگر پولیس اسپتال پہنچی، لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے کے کے نگر ای ایس آئی اسپتال بھیج دیا۔ اس کے علاوہ کمارن نگر پولیس نے جائے وقوعہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج قبضے میں لے لی ہے اور اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کتے نے اس پر کیسے حملہ کیا اور اسے کیوں کاٹا؟
پولیس تفتیش کر رہی ہے
پولس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ کیا پٹبل نسل کے کتے کو پونگوڈی پال رہے تھے؟ کیا اس نے کتے کو باہر لاتے وقت ماسک پہنا ہوا تھا؟ فی الحال، پولیس نے اس واقعہ کی بنیاد پر کتے کے مالک پونگوڈی کے خلاف دفعہ 304 (A) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
چونکہ کتے نے پونگوڈی کو بھی کاٹ لیا ہے اس لیے وہ بھی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ہسپتال میں زیر علاج پونگوڈی کو علاج مکمل ہونے کے بعد گرفتار کر لیا جائے گا۔ واقعہ کے بعد علاقے میں خوف وہراس ہے۔