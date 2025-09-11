ETV Bharat / state

آصف نگر جھال سے پیران کلیار ہوٹل مالک کے بیٹے کی لاش برآمد، پچیس لاکھ تاوان نہ ملنے پر قتل

پہلے اغوا، پھر 25 لاکھ تاوان کا مطالبہ، تاوان نہ دینے پر قتل کرکے گنگا نہر میں پھینکی، اب آصف نگر جھال سے لاش برآمد۔

انور کی لاش آصف نگر جھال سے برآمد (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 11, 2025 at 12:17 PM IST

روڑکی، اتراکھنڈ: ضلع ہریدوار کے تھانہ پیران کلیار سے 5 روز قبل اغوا کیے جانے والے ہوٹل مالک کے بیٹے انور کی لاش آصف نگر جھال سے برآمد ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا۔ تاہم پولیس نے اغوا کے بعد قتل کرنے والے 2 ملزمان کو پہلے ہی گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔ وہیں انور کے قتل کے بعد اہل خانہ بے ساختہ رو رہے ہیں اور گہرے صدمے میں ہیں۔

انور 6 ستمبر کو لاپتہ ہوا

آپ کو بتاتے چلیں کہ 6 ستمبر بروز ہفتہ پیراں کلیار تھانہ علاقہ کے گاؤں بید پور کا رہائشی انور ولد نصیر (عمر 20 سال) دن کے وقت گھر سے پیراں کلیار میں واقع اپنے ہوٹل کی طرف گیا تھا۔ اس دوران 4 بجے کے قریب ان کا موبائل فون بند ہو گیا اور رات گئے تک جب انور گھر نہ پہنچا تو اہل خانہ پریشان ہونے لگے۔ جس کے بعد گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کردی۔

جائے وقوعہ پر موجود پولیس اور دیہاتی (ETV Bharat)

ملزمین نے 25 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا

اسی دوران انور کے نمبر سے انور کے بہنوئی کے موبائل پر کال آئی۔ فون کرنے والے شخص نے 25 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ انور کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس کے بعد انور کے والد نصیر نے پولیس کو شکایت کی۔ متاثرہ کے والد کی شکایت پر پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے اعلیٰ حکام کو معاملے سے آگاہ کیا۔

پولیس موجود، جھال سے انور کی لاش برآمد (ETV Bharat)

قتل کے دو ملزم گرفتار

کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہریدوار کے ایس ایس پی پرمود ڈوبل نے فوری طور پر سی آئی یو اور کلیار پولیس اسٹیشن کے انچارج رویندر کمار کی قیادت میں ایک پولیس ٹیم تشکیل دی۔ جس کے بعد منگل 9 ستمبر کو ہریدوار کے ایس ایس پی پرمود ڈوبل نے معاملے کا انکشاف کیا۔ جس میں اغوا اور قتل کی وارداتوں میں ملوث امجد ساکن مقرب پور اور فرمان عرف لالو ساکن مصطفیٰ آباد کو گرفتار کر لیا گیا۔

متوفی انور (Photo Source Family Members)

انور کی لاش گنگا نہر میں پھینکی گئی

ملزم نے پورے واقعے کا اعتراف کرتے ہوئے انور کی لاش گنگا نہر میں پھینکنے کی اطلاع بھی پولیس کو دی۔ پولیس انور کی تلاش کے لیے مسلسل سرچ آپریشن کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ انور کے خاندان نے بھی گنگا نہر کے کنارے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بدھ 10 ستمبر کو آصف نگر جھال میں ایک نوجوان کی لاش پھنسی ہوئی دیکھی گئی۔ جس کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔

انور کی لاش آصف نگر جھال سے برآمد (ETV Bharat)

اطلاع ملنے پر پولیس نے نعش قبضے میں لے کر اس کی شناخت انور ولد نصیر ساکن بید پور تھانہ پیراں کلیار کے نام سے کی۔ اس کے بعد پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پنچنامہ کیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے روڑکی سول اسپتال بھیج دیا۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

