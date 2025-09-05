جاسوسی کیمرے سے خاتون کی بنا رہا تھا ویڈیو، دہلی میں نجی ایئرلائنز کمپنی کا پائلٹ گرفتار

اس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس تھا جو ایک عام لائٹر کی طرح دکھائی دیتا تھا لیکن اس میں ایک خفیہ کیمرہ تھا۔
Published : September 5, 2025 at 8:28 PM IST
نئی دہلی: دہلی سے ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دہلی پولیس نے جنوب مغربی ضلع کے کشن گڑھ علاقے سے ایک نجی ایئر لائن کے 31 سالہ پائلٹ کو گرفتار کیا ہے۔ پائلٹ پر الزام ہے کہ اس نے پرہجوم شنی بازار میں ایک خاتون کی اجازت کے بغیر 'لائٹر' سائز کے جاسوس کیمرے سے ویڈیو بنائی تھی۔
یہ واقعہ 30 اگست کی رات تقریباً 10:20 بجے پیش آیا۔ شکایت کنندہ خاتون نے الزام لگایا کہ جب وہ شنی بازار میں موجود تھی۔ تب ایک شخص کو اس کے ارد گرد مشکوک انداز میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس تھا جو ایک عام لائٹر کی طرح دکھائی دیتا تھا لیکن اس میں ایک خفیہ کیمرہ تھا۔ خاتون کو شک ہوا تو اس نے فوراً پولیس کو اس کی اطلاع دی۔
شکایت ملنے کے بعد کشن گڑھ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا۔ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اسٹیشن انچارج انسپکٹر اجے کمار یادو کی قیادت میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم میں ایس آئی دویا یادو سمیت کئی پولیس اہلکار شامل تھے۔ کیس کی نگرانی اے سی پی صفدرجنگ انکلیو میلون ورگیز نے کی۔
ملزم نجی ایئرلائنز کمپنی میں پائلٹ ہے
پولیس نے سب سے پہلے جائے وقوعہ اور آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی تلاش کی۔ فوٹیج اور خفیہ ذرائع کی مدد سے ملزم کی شناخت موہت پریادرشی کے نام سے ہوئی ہے جو کہ اصل میں اتر پردیش میں آگرہ کے سول لائنز علاقے کا رہنے والا ہے اور ایک نجی ایئرلائن میں پائلٹ ہے۔
لائٹر سے مشابہہ ڈیوائس میں کیمرہ نصب کیا گیا تھا
پولیس ٹیم نے ملزم موہت کی تلاش کی اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے پاس سے لائٹر جیسا آلہ بھی برآمد ہوا جس میں جاسوسی کیمرہ نصب تھا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم اس ڈیوائس کے ذریعے خفیہ طور پر خواتین کی ویڈیوز بناتا تھا۔
ملزم نے اعتراف جرم کرلیا۔پولیس
موہت نے پولیس پوچھ گچھ کے دوران اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ فی الحال پولیس نے ڈیوائس کو قبضے میں لے لیا ہے اور اس بات کی جانچ کی جارہی ہے کہ اس نے اس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اور کن کن مقامات پر ویڈیوز بنائی ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس اب ملزم کے ڈیجیٹل آلات کی تکنیکی تحقیقات بھی کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس نے ویڈیو ریکارڈنگ کا غلط استعمال کیا یا انہیں کہیں شیئر کیا۔