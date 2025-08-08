اترکاشی، اتراکھنڈ: ریاست اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع کے دھرالی میں ہونے والی تباہی سے ہر کوئی غمزدہ ہے۔ ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس کے ریاستی صدر کرن مہارا بھی 5 اگست کی رات دھرالی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے گاڑیاں نہیں چل پا رہی ہیں۔ ایسے میں کرن مہارا بھی پیدل دھرالی جا رہے ہیں۔ ان کی ایک خطرناک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو میں کرن مہارا رسی کی مدد سے نیچے اترتے نظر آ رہے ہیں۔
کرن مہارا پیدل دھرالی جا رہے ہیں
کرن مہارا کہہ رہے ہیں کہ میں دھرالی جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے چاہنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مکانات ملبے تلے دب گئے لیکن حکومت کی ہمدردی اب تک دبی ہوئی ہے۔ کرن مہارا نے الزام لگایا کہ انتظامیہ نے مجھے 2 دن تک بھٹواڑی میں روک رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے جانے نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ شاید وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی جا کر سچ دیکھ لے۔ کوئی جا کر ملک کو بتائے کہ اس وقت اتراکھنڈ کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔
کرن مہارا نے خود کو رسی کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترنے اور چلنے کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ انہوں نے یہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر پوسٹ کی اور لکھا۔
اب میں رسیوں کی مدد سے پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہوں۔ تیز کرنٹ ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن جو وہاں موجود ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو ملبے میں دبے اپنے پیاروں کی لاشیں خود کھود رہے ہیں۔ جن کے پاس نہ چھت ہے نہ کھانا، کیا ان کا دکھ اس دکھاوے کی حکومت سے کم ہے؟:-کرن مہارا، کانگریس کے ریاستی صدر
کرن مہارا نے مذاق اڑایا
کرن مہارا نے کہا: وزیر اعلیٰ صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی دورے کے بعد واپس آئے، گویا آسمان سے دیکھ کر ہی زخم بھر جاتے ہیں۔ لیکن لوگ اب بھی زمین پر رو رہے ہیں۔ حکومت کے پاس کیمرہ ہے، لیکن کوئی ریلیف نہیں۔ اعلانات ہوتے ہیں مگر ہمت نہیں ہوتی۔
میں وہاں جاؤں گا...کیونکہ ان متاثرین کو انسانوں کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کی نہیں جو آسمان پر ہیلی کاپٹر سے فوٹو شوٹ کرتے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی آفت متاثرین تک نہ پہنچے۔ حکومت سڑکیں تو روک سکتی ہے لیکن انسانیت کا سفر نہیں۔ اور جب حکومت بے حس ہو جائے تو پھر انسانیت ہی سب سے بڑی جدوجہد بن جاتی ہے۔ میں دھرالی جاؤں گا...کیونکہ وہ میرے لوگ ہیں۔ کرن مہارا نے اپنی پوسٹ کو نظم کی شکل دی ہے۔
دھرالی آفت 5 اگست کو آئی
اترکاشی کے دھرالی میں منگل 5 اگست کو قدرتی آفت آئی۔ پہلے یہ خیال کیا گیا کہ بادل پھٹنے کی وجہ سے دریائے کھیرگنگا میں سیلاب آگیا ہے۔ بعد میں محکمۂ موسمیات نے کہا کہ وہاں بادل نہیں پھٹے۔ معمول کی بارش ہوئی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے بتایا کہ گلیشیئر ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی۔ راحت اور بچاؤ کاموں کا آج چوتھا دن ہے۔ اب تک 5 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں۔ 274 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ دھرالی کے ساتھ ساتھ اترکاشی کے بیشتر مقامات پر تباہی آئی ہے۔ ہرشِل وادی اس آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ یہاں کئی مقامات پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پل بہہ گئے ہیں۔
سی ایم دھامی نے اترکاشی میں کیمپ آفس قائم کیا
سی ایم دھامی 6 اگست سے اترکاشی میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ روزانہ راحت اور بچاؤ کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فوج، آئی ٹی بی پی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور مقامی انتظامیہ راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔ گنگوتری اور آس پاس کے علاقوں سے بچا کر ہرشِل وادی لایا گیا۔ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں فضائیہ کی مدد لی جا رہی ہے۔
