پٹنہ: وندے بھارت ٹرین کی زد میں آکر ایک ہی خادنان کے تین افراد ہلاک

پٹنہ: وندے بھارت ٹرین کی زد میں آکر ایک ہی خادنان کے تین افراد ہلاک
پٹنہ میں ایک ہی خاندان کے چار افراد وندے بھارت ٹرین کی زد میں آگئے، حادثہ میں تین قیمتی جانیں موقع پر ہی ضائع ہوگئیں۔
Published : September 19, 2025 at 8:22 PM IST
پٹنہ : بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ باڑھ سب ڈویژن کے پنڈارک اسٹیشن کے قریب میکرا ممرکھا گاؤں میں یہ حادثہ آیا۔ ایک ہی خاندان کے چار افراد وندے بھارت ٹرین کی زد میں آ گئے۔ تین افراد کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی، جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں پٹنہ کے پی ایم سی ایچ ریفر کیا گیا ہے۔ یہ حادثہ جمعہ کی شام تقریباً 5 بجے پیش آیا۔
یہ تمام افراد نالندہ ضلع کے ہرنوت تھانہ علاقے کے ٹاڑاپر گاؤں کے رہائشی تھے۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں تلک کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ خوشیوں سے بھرا یہ سفر اچانک غم میں بدل گیا۔ خاندان کے افراد کو کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ سفر آخری ثابت ہوگا۔ حادثہ کے بعد ان کے خاندان اور پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔
مرنے والوں میں روییندر مانجھی کے 24 سالہ بیٹے جیتو مانجھی، جواہر مانجھی کے 25 سالہ بیٹے ناگو مانجھی اور 60 سالہ ریت لال مانجھی شامل ہیں۔ یہ تینوں شام کے وقت پنڈارک اسٹیشن کے قریب پٹری پار کر رہے تھے۔ اسی دوران تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ گئے۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ تینوں کی شناخت کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مرحوم سوداگر مانجھی کے 50 سالہ بیٹے جگ لال مانجھی بھی ٹرین کی زد میں آ گئے، جس سے ان کے ہاتھ اور پیر کٹ گئے۔ انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ انہوں نے فوری طور پر ریلوے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے باڑھ سب ڈویژنل اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ پنڈارک تھانہ کے صدر نوونیت رائے نے بتایا کہ "واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ہم لوگ موقع پر پہنچے۔ لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔"