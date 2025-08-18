بستی، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے بستی ضلع کے ضلع اسپتال میں ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک جعلی ڈاکٹر یعنی ایک عام آدمی ڈاکٹر کے بھیس میں مریضوں کا علاج کر رہا تھا۔ لیکن، اسپتال انتظامیہ کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ خود کو سینئر ڈاکٹر کہتا تھا۔
اس دوران علاج کے دوران ایک مریض کی موت ہوگئی اور ڈاکٹر نے مردہ مریض کو اعلیٰ مرکز ریفر کردیا۔ اس پر اس کا راز کھلا اور وہ بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر مریض کے گھر والوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے۔
بستی کا ڈسٹرکٹ اسپتال
اگر آپ کو بستی کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں علاج کروانا ہے تو ہوشیار رہیں، کون جانتا ہے کہ آپ کو جعلی ڈاکٹر بھی مل سکتا ہے اور بہتر علاج کے بجائے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بستی ڈسٹرکٹ اسپتال میں سامنے آیا۔ رودھولی تھانے کے لکشمی نارائن نے اپنی بیوی کو تشویشناک حالت میں ضلع اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرایا، جہاں 2 گھنٹے تک علاج نہ ہوسکا، جس کی وجہ سے مریض کی موت ہوگئی۔
وارڈن سے پوچھ کر بتاؤں گا کون سی دوائی دی جائے
یہاں ایمرجنسی وارڈ میں راج کمار نام کا ڈاکٹر ملا جو خود کو سینئر ڈاکٹر بتا رہا تھا۔ مریض کی حالت نازک دیکھ کر لوگوں نے اس سے علاج کے لیے کہا تو راج کمار نے کہا کہ وارڈن سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ کون سی دوائی دی جائے، جس کے بعد لوگوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ جعلی ڈاکٹر ہے، جس کے بعد لوگوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا۔
پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا
ڈسٹرکٹ اسپتال کے ایس آئی سی ڈاکٹر خالد رضوان نے بتایا کہ اسپتال میں ایک نامعلوم شخص کے علاج کے لیے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ لوگوں کو شک ہوا تو اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اہل خانہ کی شکایت پر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
آکسیجن لیول نیچے چلا گیا تھا
جہاں تک مریض کی موت کا تعلق ہے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، آکسیجن لیول بہت نیچے چلا گیا تھا۔ اس کا صحیح علاج کیا گیا، علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ سانس کی زیادہ تکلیف اور آکسیجن کی کمی کے باعث اس کی موت ہوئی۔