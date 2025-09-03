ایکسپریس ٹرین سے گر گیا مسافر، جان بچانے کے لیے ریورس چلی ٹرین، لیکن قسمت نے نہیں دیا ساتھ

مارکاپورم: ایک غیر معمولی اور المناک واقعہ میں ایک ایکسپریس ٹرین کو حادثاتی طور پر ٹرین سے گرنے والے مسافر کو بچانے کے لیے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر تک ریورس جانا پڑا۔ بدقسمتی سے ریلوے ملازمین اور ساتھی مسافروں کی انتھک کوششوں کے باوجود شخص کو بچایا نہیں جا سکا۔ یہ واقعہ پیر کی دیر رات پرکاشم ضلع کے گجالکونڈا اور مارکاپورم ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان پیش آیا۔
مارکاپورم ریلوے پولیس کے مطابق، متاثرہ کملا کانتی ہری بابو (35) اپنے تین ساتھیوں ماؤبابو، وینکٹیشورلو اور ویمل راجو کے ساتھ پیر کی شام کو گنٹور میں کونڈاویڈو ایکسپریس میں سوار ہوئے۔ یہ چاروں گنٹور ضلع کے پونور منڈل کے برہمن کوڈور کے رہنے والے تھے اور تعمیراتی کام کے لیے کرناٹک کے یلہنکا جا رہے تھے۔
گجلاکونڈہ کو عبور کرنے کے بعد، ہری بابو نے کھانا ختم کیا اور واش بیسن کی طرف بڑھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمپارٹمنٹ کے دروازے کے پاس کھڑا نظر آیا، جیسے وہ تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اچانک ٹرین نے جھٹکا دیا۔ ہری بابو اپنا توازن کھو بیٹھے اور چلتی ٹرین سے اچانک گر گئے۔
کچھ مسافروں نے اسے گرتے دیکھا اور فوراً ساتھیوں کو اطلاع دی۔ تاہم اس وقت تک ٹرین تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر ایمرجنسی چین کھینچی اور ٹرین کو روک دیا۔ اطلاع ملنے پر لوکو پائلٹس نے فوری طور پر گنٹور ریلوے حکام سے رابطہ کیا۔ انہوں نے ٹرین کو ریورس کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کونڈاویڈو ایکسپریس کو احتیاط سے اس جگہ پر واپس لایا گیا جہاں ہری بابو گرے تھے۔
جب ہری بابو کو پٹریوں کے پاس پڑا دیکھا گیا تو مسافروں کو راحت ملی۔ اسے نرمی سے اٹھا کر ایک کمپارٹمنٹ میں بٹھا دیا گیا۔ جب ٹرین مارکاپورم سٹیشن پر پہنچی تو 108 ایمبولینس پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے فوری طور پر علاج کے لیے سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔
ڈاکٹروں نے اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اس کی حالت تیزی سے بگڑتی گئی۔ بروقت طبی امداد ملنے کے باوجود ہری بابو کی علاج کے دوران موت ہوگئی۔
ریلوے ملازمین کی جانب سے گرے ہوئے مسافر کے لیے ٹرین کو ریورس کرنے کے اس غیر معمولی اقدام نے مقامی لوگوں کی توجہ حاصل کی اور بہت سے لوگوں نے فوری کارروائی کی تعریف کی۔ تاہم، اس المناک انجام نے ان کے ساتھیوں اور ساتھی مسافروں کو شدید صدمہ پہنچایا، جو ایک معجزانہ بچاؤ ہو سکتا تھا اسے دل دہلا دینے والے نقصان میں تبدیل کر دیا۔
