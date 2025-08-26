بھاگلپور، بہار: ریاست بہار کے بھاگلپور کے ایک سرکاری اسکول میں کام کرنے والی ٹیچر پر پاکستانی نژاد ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی شناخت ووٹر ریویژن مہم میں ہوئی تھی۔ وزارت داخلہ نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پیر کو عمرانہ اسحاق چک میں اپنے گھر میں موجود تھیں۔ بیڈ پر لیٹی عمرانہ نے کہا کہ میں بیمار ہوں اس لیے اسکول نہیں جا پا رہی ہوں۔
سرکاری اسکول کی خاتون ٹیچر
خاص بات یہ ہے کہ جس پر سوال اٹھ رہے ہیں وہ 13 سال سے ایک سرکاری اسکول میں پڑھا رہی ہیں اور ان کے فوت شدہ شوہر کو کانگریس کے دور میں اس وقت کے صدر اے پی جے عبدالکلام نے اعزاز سے نوازا تھا۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ میاں بیوی کی تصویر بھی منظر عام پر آئی ہے۔
وزارت داخلہ نے تحقیقات کا حکم دیا
ووٹر نظرثانی مہم کے دوران، بی ایل او نے رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ محمد ابن الحسن کی اہلیہ عمرانہ خاتون کا نام پاکستان کے رنگ پور ایڈریس سے منسلک ہے۔ بی ایل او نے ووٹر کارڈ کی جانچ میں غیر ملکی پاسپورٹ نمبر اور سال 1956 درج کیا ہے۔ اس بنیاد پر وزارت داخلہ نے ضلع انتظامیہ کو ووٹر آئی ڈی کی جانچ کا حکم دیا ہے۔
13 سال تک سرکاری اسکول میں ٹیچر
عمرانہ خاتون کو پہلی بار نارائن پور بلاک میں 31 جنوری 2012 کو سرکاری ٹیچر کے طور پر تعینات کیا گیا، اس کے بعد وہ 18 جولائی 2013 سے گورنمنٹ اردو مڈل اسکول، برہ پورہ میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر تعینات ہیں۔ فی الحال وہ طبی چھٹی (میڈیکل لیو) پر ہیں۔
عمرانہ کا بیان، الزام، افواہ
عمرانہ خاتون نے کہا کہ ان کے پاکستان سے تعلق کی افواہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ اس کا بی ایل او فرزانہ خاتون سے ذاتی جھگڑا ہے۔ فرزانہ نے فارم 7 کی بنیاد پر اس کا نام ہٹانے کی سفارش کی۔ عمرانہ نے بتایا کہ فرزانہ بغیر کرایہ کے اس کے گھر میں رہ رہی ہے اور اس نے دشمنی کی وجہ سے شکایت کی ہے۔
'میں انڈیا میں پیدا ہوئی'
عمرانہ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھیں، لیکن اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث انہیں میڈیکل چھٹی کے لیے درخواست دینا پڑی۔ عمرانہ نے بتایا کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں اور ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی جارہی ہے۔ پاکستانی ہونے کی افواہوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وہ بھارت میں پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ انہیں تاریخ پیدائش ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ عمرانہ نے بتایا کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کی خالہ غوثیہ خانم نے انہیں بھیکھن پور میں ہی پالا تھا۔
"پاکستان سے آنے کی یہ بات محض افواہ ہے۔ میرا بی ایل او فرزانہ خاتون سے جھگڑا ہے، اس نے غلط طریقے سے نام ہٹانے کی درخواست دی ہے۔ وہ میرے گھر رہتی ہے اور کرایہ ادا نہیں کر رہی، اس لیے اس نے یہ سب کیا، فرزانہ نے فارم 7 کی بنیاد پر نام ہٹانے کی سفارش کی۔ میں انڈیا میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے والدین کے انتقال کے بعد ان کی خالہ غوثیہ خانم نے انہیں بھیکھن پور میں ہی پالا تھا۔ ":- عمرانہ خاتون، ملزمہ ٹیچر
مرحومہ کے شوہر میں بڑا قد کاٹھ اور عزت تھی
عمرانہ کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کے شوہر محمد ابن الحسن مدرسہ اسلامیہ بنکا کے پرنسپل تھے۔ انہیں 2006 میں اس وقت کے صدر اے پی جے عبدالکلام نے اعزاز سے نوازا تھا۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ ان کی ایک تصویر بھی ہے۔ ان تصاویر میں عمرانہ خاتون بھی موجود ہیں۔ تاہم بھاگلپور کے ڈی ایم نے پہلے ہی SIR کیس کی تصدیق کر دی ہے۔
"ایک معلومات کے مطابق، فہرست میں دو لوگوں کے نام پائے گئے، تحقیقات کے بعد، ہم فارم 7 کو بھریں گے اور ضرورت کے مطابق کارروائی کریں گے۔":-ڈاکٹر نیول کشور چودھری، ڈی ایم، بھاگلپور
محکمۂ تعلیم اور انتظامیہ صدمے میں
پرنسپل محمد عبدالحیٔ نے بتایا کہ عمرانہ باقاعدگی سے اسکول آتی تھیں۔ حال ہی میں وہ بیماری کی وجہ سے چھٹی پر ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے کیمرے پر کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال کوئی سرکاری خط موصول نہیں ہوا ہے۔ محکمہ کی جانب سے خط موصول ہونے کے بعد ہی کارروائی کی جائے گی۔
"میں نے 2015 میں اس اسکول کو جوائن کیا تھا۔ عمرانہ خاتون 2013 سے یہاں موجود ہیں۔ وہ وقت پر آتی جاتی تھیں۔ اس وقت وہ بیمار ہیں اور چھٹی پر ہیں۔":- محمد عبدالحیٔ، پرنسپل، گورنمنٹ اردو مڈل اسکول، برہپورہ
دستاویزات میں بہت سی تضادات
محکمۂ تعلیم کے ریکارڈ میں عمرانہ نے 1983 میں میٹرک، 1989 میں انٹرمیڈیٹ اور 1987 میں ٹی ٹی سی پاس کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ووٹر لسٹ اور سرٹیفکیٹ میں والد کا نام مختلف ہے۔ ووٹر لسٹ میں والد کا نام محمد ابن الحسن ہے جب کہ سرٹیفکیٹ میں محمد موسیٰ لکھا گیا ہے۔
"معاملہ نوٹس میں آیا ہے، لیکن محکمہ کو ابھی تک کوئی تحریری حکم نہیں ملا، جیسے ہی خط ملے گا، کارروائی کی جائے گی۔":- راج کمار شرما، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، بھاگلپور
تحقیقات جاری
ضلعی انتظامیہ اور محکمۂ تعلیم اب عمرانہ خاتون کے کاغذات کی مکمل چھان بین کر رہے ہیں۔ اگر الزامات درست ہیں تو وہ گزشتہ 13 سالوں سے سرکاری ملازمت میں کیسے کام کر رہی ہیں؟ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر عمرانہ خاتون پاکستانی شہری ہیں تو اس کا پہلے علم کیوں نہیں تھا؟ اب وزارت داخلہ کو ایس آئی آر کے درمیان اس بارے میں پتہ چلا ہے۔ اس کے پاس سارے کاغذات کیسے ہیں؟