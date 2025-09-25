اویسی کا مودی اور آر جے ڈی کو کھلا چیلنج
اسدالدین اویسی نے سیمانچل سے متعلق مودی کے بیان پر سخت ردعمل دیا اور اتحاد نہ کرنے پر آر جے ڈی کو بھی نشانہ بنایا۔
Published : September 25, 2025 at 7:35 PM IST
پٹنہ : اویسی نے وزیر اعظم مودی کو سیمانچل کے لوگوں کی توہین بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 65 لاکھ ووٹروں کو فہرست سے ہٹایا، لیکن ایک بھی "گھسپیٹھیے" (انٹروڈر) کا نام سامنے نہیں آیا۔ سیمانچل کے لوگ اپنے ووٹوں سے بتائیں گے کہ اصل "گھسپیٹھیا" کون ہے۔
اویسی نے بتایا کہ انہوں نے آر جے ڈی سے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے اتحاد کی درخواست کی تھی، لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے آر جے ڈی کو خبردار کیا کہ اس فیصلے کے نتائج انتخابات میں بھگتنے پڑیں گے۔ اویسی نے صرف چھ سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا تاکہ بی جے پی کی مدد کے الزامات سے بچا جا سکے۔
انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، "جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، لیکن انتخابات کے بعد اپنی ممی ڈیڈی سے شکایت نہ کرنا کہ کوئی تمہارا بیٹ اور بال لے کر بھاگ گیا۔" اویسی نے تیجسوی کے خطوط نہ ملنے کے دعوے پر بھی تنقید کی۔ اے آئی ایم آئی ایم نے انڈیا بلاک میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ بی جے پی کی مدد کے الزامات سے بچا جا سکے۔
اویسی نے کہا کہ ان کی پارٹی کو کوئی وزارتی عہدہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف مشترکہ لڑائی میں برابری کا سلوک چاہتے ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف سیمانچل ڈویلپمنٹ بورڈ اور علاقے کی ترقی ہے۔ اویسی نے دعویٰ کیا کہ بہار میں مسلم کمیونٹی کے پاس اپنی کوئی قیادت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یادو، کشواہا، کرمی اور دیگر ذاتوں کے رہنما موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس نہیں۔ اگر تیجسوی وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ سکتے ہیں، تو سیمانچل کے نوجوان رہنما کیوں نہیں بن سکتے؟
سیمانچل بہار کا ایک غریب علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ 2020 کے انتخابات میں اے آئی ایم آئی ایم نے یہاں پانچ سیٹیں جیتی تھیں، لیکن آر جے ڈی نے چار ایم ایل اے کو توڑ لیا۔ اویسی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان کی پارٹی کو مضبوط کریں تاکہ انہیں دوسروں کے دروازے پر بھیک مانگنے نہ جانا پڑے۔