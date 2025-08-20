ETV Bharat / state

دہلی کے 50 اسکولوں کو بم کی تازہ دھمکیاں، پولیس ہائی الرٹ - DELHI SCHOOLS RECEIVE BOMB THREATS

دہلی کے 50 سے زیادہ اسکولوں کو 'دہشت گرد 111' گروپ کی جانب سے بم کی دھمکی پر مبنی ای میلز موصول ہوئے۔

دہلی میں 50 اسکولوں کو بم کی تازہ دھمکیاں، پولیس ہائی الرٹ
دہلی میں 50 اسکولوں کو بم کی تازہ دھمکیاں، پولیس ہائی الرٹ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: قومی دارالحکومت کے 50 سے زیادہ اسکولوں کو بدھ کی صبح دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئیں، جس کے بعد پولیس اور فائر سروسز کو الرٹ کردیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ مالویہ نگر میں سروودیا کنیا ودالیہ (ایس کے وی) کو سب سے پہلے صبح 7.40 بجے دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی، جبکہ پرساد نگر کے آندھرا اسکول کو صرف دو منٹ بعد صبح 7.42 بجے دھمکی کا ای میل موصول ہوا۔

دہلی فائر سروسز نے کہا کہ دھمکی کے بعد اسکول احاطے کو فوری طور پر خالی کرکے پولیس کی جانب سے تلاشی لی گئی، تلاشی ٹیموں اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی تعینات کیا گیا۔ قومی دارالحکومت کے مختلف حصوں میں مزید اسکولوں نے جلد ہی اسی طرح کی دھمکی آمیز ای میلز موصول ہونے کی اطلاع دی، جس کے بعد تلاشی کاروائی کو تیز کیا گیا۔

حکام نے بتایا کہ دھمکی آمیز ای میلز مبینہ طور پر ایک گروپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے جس نے اپنی شناخت 'دہشت گرد 111' کے طور پر کی تھی۔ اپنے پیغام میں، گروپ نے شہر بھر میں کلاس رومز، آڈیٹوریم، اسٹاف رومز اور بسوں میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کا دعویٰ کیا۔ گروپ نے یہ بھی دھمکی دی کہ اس نے اسکول کے آئی ٹی سسٹم کو ہیک کیا اور طلباء و عملے کا ڈیٹا چوری کرلیا۔

گروپ نے مبینہ طور پر 25,000 امریکی ڈالر کا مطالبہ کیا ہے، اور دھمکی دی ہے کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 'فوری دھماکہ' کر دیا جائے گا اور ڈیٹا لیک ہو جائے گا۔ ای میل نے اسکولوں کو حکام سے رابطہ کرنے کے خلاف متنبہ کرتے ہوئے کہاکہ "ادائیگی آپ کا واحد آپشن ہے۔"

دہلی پولیس نے تازہ ترین دھمکیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور سائبر سیل کے ساتھ مل کر ای میلز کے ماخذ کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تمام ضروری احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: دہلی: تین دنوں میں 9 اسکولز کو بم کی دھمکی، عآپ اور بی جے پی میں لفظی جنگ - DELHI SCHOOLS RECEIVE BOMB THREATS

حکام کا کہنا ہے کہ صرف تین دنوں میں اس نوعیت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ 18 اگست کو، دہلی پبلک اسکول (دوارکا)، ماڈرن کانوینٹ اسکول، اور دوارکا میں شری رام ورلڈ اسکول سمیت کئی اسکولوں کو اسی طرح کے بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ اس دن، اسی گروپ نے مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی میں USD 5000 کا مطالبہ کیا تھا۔

نئی دہلی: قومی دارالحکومت کے 50 سے زیادہ اسکولوں کو بدھ کی صبح دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئیں، جس کے بعد پولیس اور فائر سروسز کو الرٹ کردیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ مالویہ نگر میں سروودیا کنیا ودالیہ (ایس کے وی) کو سب سے پہلے صبح 7.40 بجے دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی، جبکہ پرساد نگر کے آندھرا اسکول کو صرف دو منٹ بعد صبح 7.42 بجے دھمکی کا ای میل موصول ہوا۔

دہلی فائر سروسز نے کہا کہ دھمکی کے بعد اسکول احاطے کو فوری طور پر خالی کرکے پولیس کی جانب سے تلاشی لی گئی، تلاشی ٹیموں اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی تعینات کیا گیا۔ قومی دارالحکومت کے مختلف حصوں میں مزید اسکولوں نے جلد ہی اسی طرح کی دھمکی آمیز ای میلز موصول ہونے کی اطلاع دی، جس کے بعد تلاشی کاروائی کو تیز کیا گیا۔

حکام نے بتایا کہ دھمکی آمیز ای میلز مبینہ طور پر ایک گروپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے جس نے اپنی شناخت 'دہشت گرد 111' کے طور پر کی تھی۔ اپنے پیغام میں، گروپ نے شہر بھر میں کلاس رومز، آڈیٹوریم، اسٹاف رومز اور بسوں میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کا دعویٰ کیا۔ گروپ نے یہ بھی دھمکی دی کہ اس نے اسکول کے آئی ٹی سسٹم کو ہیک کیا اور طلباء و عملے کا ڈیٹا چوری کرلیا۔

گروپ نے مبینہ طور پر 25,000 امریکی ڈالر کا مطالبہ کیا ہے، اور دھمکی دی ہے کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 'فوری دھماکہ' کر دیا جائے گا اور ڈیٹا لیک ہو جائے گا۔ ای میل نے اسکولوں کو حکام سے رابطہ کرنے کے خلاف متنبہ کرتے ہوئے کہاکہ "ادائیگی آپ کا واحد آپشن ہے۔"

دہلی پولیس نے تازہ ترین دھمکیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور سائبر سیل کے ساتھ مل کر ای میلز کے ماخذ کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تمام ضروری احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: دہلی: تین دنوں میں 9 اسکولز کو بم کی دھمکی، عآپ اور بی جے پی میں لفظی جنگ - DELHI SCHOOLS RECEIVE BOMB THREATS

حکام کا کہنا ہے کہ صرف تین دنوں میں اس نوعیت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ 18 اگست کو، دہلی پبلک اسکول (دوارکا)، ماڈرن کانوینٹ اسکول، اور دوارکا میں شری رام ورلڈ اسکول سمیت کئی اسکولوں کو اسی طرح کے بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ اس دن، اسی گروپ نے مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی میں USD 5000 کا مطالبہ کیا تھا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI SCHOOLSBOMB THREATSHIGH ALERT IN DELHIدہلی میں اسکولوں کو دھمکیDELHI SCHOOLS RECEIVE BOMB THREATS

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.