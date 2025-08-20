نئی دہلی: قومی دارالحکومت کے 50 سے زیادہ اسکولوں کو بدھ کی صبح دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئیں، جس کے بعد پولیس اور فائر سروسز کو الرٹ کردیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ مالویہ نگر میں سروودیا کنیا ودالیہ (ایس کے وی) کو سب سے پہلے صبح 7.40 بجے دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی، جبکہ پرساد نگر کے آندھرا اسکول کو صرف دو منٹ بعد صبح 7.42 بجے دھمکی کا ای میل موصول ہوا۔
دہلی فائر سروسز نے کہا کہ دھمکی کے بعد اسکول احاطے کو فوری طور پر خالی کرکے پولیس کی جانب سے تلاشی لی گئی، تلاشی ٹیموں اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی تعینات کیا گیا۔ قومی دارالحکومت کے مختلف حصوں میں مزید اسکولوں نے جلد ہی اسی طرح کی دھمکی آمیز ای میلز موصول ہونے کی اطلاع دی، جس کے بعد تلاشی کاروائی کو تیز کیا گیا۔
حکام نے بتایا کہ دھمکی آمیز ای میلز مبینہ طور پر ایک گروپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے جس نے اپنی شناخت 'دہشت گرد 111' کے طور پر کی تھی۔ اپنے پیغام میں، گروپ نے شہر بھر میں کلاس رومز، آڈیٹوریم، اسٹاف رومز اور بسوں میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کا دعویٰ کیا۔ گروپ نے یہ بھی دھمکی دی کہ اس نے اسکول کے آئی ٹی سسٹم کو ہیک کیا اور طلباء و عملے کا ڈیٹا چوری کرلیا۔
گروپ نے مبینہ طور پر 25,000 امریکی ڈالر کا مطالبہ کیا ہے، اور دھمکی دی ہے کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 'فوری دھماکہ' کر دیا جائے گا اور ڈیٹا لیک ہو جائے گا۔ ای میل نے اسکولوں کو حکام سے رابطہ کرنے کے خلاف متنبہ کرتے ہوئے کہاکہ "ادائیگی آپ کا واحد آپشن ہے۔"
دہلی پولیس نے تازہ ترین دھمکیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور سائبر سیل کے ساتھ مل کر ای میلز کے ماخذ کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تمام ضروری احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: دہلی: تین دنوں میں 9 اسکولز کو بم کی دھمکی، عآپ اور بی جے پی میں لفظی جنگ - DELHI SCHOOLS RECEIVE BOMB THREATS
حکام کا کہنا ہے کہ صرف تین دنوں میں اس نوعیت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ 18 اگست کو، دہلی پبلک اسکول (دوارکا)، ماڈرن کانوینٹ اسکول، اور دوارکا میں شری رام ورلڈ اسکول سمیت کئی اسکولوں کو اسی طرح کے بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ اس دن، اسی گروپ نے مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی میں USD 5000 کا مطالبہ کیا تھا۔