آرکسٹرا ڈانسر کے ساتھ اجتماعی زیادتی، پرائیویٹ پارٹ سے بہت زیادہ خون بہنے سے حالت نازک، ملزمان فرار
ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔
Published : September 20, 2025 at 3:24 PM IST
سپول: بہار کے سوپول میں ایک آرکسٹرا ڈانسر کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے۔ متاثرہ کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور وہ ڈی ایم سی ایچ، دربھنگہ میں زیر علاج ہے۔ ملزمان نے پرتاپ گنج تھانہ علاقے کے ایک ویران علاقے میں اجتماعی عصمت دری کی۔
آرکسٹرا ڈانسر گینگ ریپ: ایس پی شرتھ آر ایس نے بتایا کہ وشوکرما پوجا کے موقع پر للت گرام تھانہ علاقہ کے تحت ایک گاؤں میں آرکسٹرا کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پانچ خواتین رقاصوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ رات گئے سٹیج پر پرفارم کرنے کے بعد ایک خاتون ڈانسر سٹیج سے نیچے آگئیں۔
ملزم خاتون ڈانسر کو ایک ویران علاقے میں لے گیا: اسی دوران آرگنائزر کا چھوٹا بھائی ڈانسر کو آرام کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا اور پنڈال سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر پرتاپ گنج تھانے کے علاقے میں ایک ویران جگہ پر رک گیا، جہاں دو نوجوان پہلے سے موجود تھے۔ اس کے بعد تینوں نے خاتون ڈانسر کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔
تینوں نوجوانوں نے گھبرا کر اسے پرتاپ گنج پی ایچ سی میں داخل کرایا اور دعویٰ کیا کہ اس کا حادثہ ہوا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے پرائیویٹ پارٹس سے بہت زیادہ خون بہنے کے بعد نوجوان فرار ہو گئے۔ علاج کے دوران ڈاکٹر کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔
صدر اسپتال کے ڈاکٹر اے ایس پی سنہا نے کہا کہ "لگتا ہے کہ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے۔ اس کے پرائیویٹ پارٹس سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ کافی کوششوں کے باوجود خون بہنا بند نہیں ہوا ہے۔ اس لیے بہتر علاج کے لیے خاتون کو ڈی ایم سی ایچ، دربھنگہ ریفر کیا گیا ہے۔
متاثرہ کی حالت نازک بنی ہوئی: جب تک پولیس پہنچی، لوگ فرار ہو چکے تھے۔ اطلاع ملنے پر آرکسٹرا آپریٹر اسپتال پہنچا اور متاثرہ کو نجی اسپتال میں داخل کرایا، لیکن وہاں بھی اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ متاثرہ خاتون کو جمعہ کی شام صدر اسپتال لایا گیا، جہاں اسے فوری طور پر ڈیلیوری وارڈ میں طبی امداد دی گئی، تاہم اس کا خون بہنا بند نہیں ہوا۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ شرتھ آر ایس نے کہا کہ "پرتاپ گنج پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ متاثرہ فی الحال ڈی ایم سی ایچ دربھنگہ میں زیر علاج ہے۔