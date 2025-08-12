دہرادون، اتراکھنڈ (دھیرج سجوان): پرانی ٹہری، وہ شہر جو کئی دہائیوں تک گڑھوال کا مرکز تھا، ہر سال 31 جولائی کو یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل اس دن اس شہر نے جل سمادھی لی تھی۔ اس کے ساتھ اس شہر کی بھرپور ثقافتی، سیاسی اور جغرافیائی تاریخ اور اس جگہ کی کہانیاں یاد آتی ہیں۔
پرانی ٹہری کی یادیں
دراصل، دہرادون میں پرانی ٹہری شہر کی ایک نقل تیار کی گئی ہے۔ ہر سال 31 جولائی کو پرانے ٹہری شہر کو اپنی یادوں میں پالنے والے لوگ آتے ہیں اور اپنی یادوں کے اوراق پلٹتے ہیں۔ اس بار بھی ٹہری کے لوگ دہرادون میں جمع ہوئے اور اپنی یادیں تازہ کیں۔
پرانی ٹہری کی افسانوی اہمیت
ٹہری شہر بھاگیرتھی اور بھلنگانہ ندیوں کے سنگم پر واقع تھا جو مذہبی نقطہ نظر سے اہم تھا۔ قدیم زمانے میں اسے تریہاری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ایک افسانوی عقیدہ تھا کہ یہ تینوں گناہوں (دماغ، قول اور عمل) سے نجات کی جگہ ہے۔ برہما، وشنو اور مہیش یعنی تری دیو کا آشیرواد بھی اس جگہ پر ہے۔
ٹہری شہر کی تاریخ، زائچہ میں ایک خامی تھی
ٹہری ریاست 1815ء میں گڑھوال کے بادشاہ سدرشن شاہ نے قائم کی تھی۔ 1803 میں نیپالی حملے کے بعد 1815 میں انگریزوں کی مدد سے گڑھوال کا کچھ حصہ نیپالی قبضے سے آزاد کرایا گیا۔ انگریزوں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی گڑھوال (پوری گڑھوال) اور مغربی گڑھوال۔ مغربی حصہ بادشاہ سدرشن شاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بادشاہ سدرشن شاہ کو کال بھیرو اور ماں راجراجیشوری نے ٹہری کو اپنا دارالحکومت بنانے کا حکم دیا تھا۔ پھر ٹہری شہر قائم ہوا۔ نجومیوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق، ٹہری سلطنت کے قیام کے وقت، چڑھنے والا کوبب تھا اور رقم کا نشان لیو تھا۔ اس لیے یہ شہر صرف 186 سے 200 سال تک زندہ رہے گا۔ یہ پیشین گوئی 20ویں صدی میں سچ ثابت ہوئی اور ٹہری شہر کو غرق ہونا پڑا۔
یہ سماجی تانے بانے کی ایک انوکھی مثال تھی
ٹہری شہر صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ یہ جغرافیائی، سیاسی اور ثقافتی طور پر تاریخ کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو وہ جگہ جہاں پرانی ٹہری موجود تھی، اس کے آس پاس بڑے بڑے پہاڑ اور بہت سے گاؤں ہیں۔ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ ٹہری ایک ایسا مرکز تھا جہاں سے ان دیہات کے لوگ اس شہر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ سب کو امید تھی کہ پرانی ٹہری کے ہر گاؤں سے کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔
مذہبی ہم آہنگی کی جھلک نظر آتی تھی
یہی وجہ تھی کہ ٹہری شہر میں پورے علاقے کی ثقافت اور لوک روایت کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہی نہیں مذہبی ہم آہنگی کی ایک انوکھی مثال اس شہر میں دیکھنے کو ملی جسے لوگ کہتے ہیں کہ آج دیکھنا ناممکن ہے۔ ٹہری شہر کے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی جیسے تمام مذاہب کے لوگ ٹہری میں پہاڑی ثقافت کو اپناتے تھے۔ یہاں تک کہ تمام مذاہب کے لوگ گڑھوالی بولتے تھے۔ وہ اتنے پیار سے اکٹھے رہتے تھے کہ آج اس کا تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔
ریاستی تحریک میں ٹہری کا کردار
پرانی ٹہری میں چائے کے اسٹال پر لوگوں کی گفتگو بتاتی تھی کہ شہر میں دانشورانہ خیالات کے لوگ رہتے تھے۔ یہاں ہونے والی تمام سرگرمیوں کا اثر پورے ہمالیائی خطے میں نظر آرہا تھا۔ پرانی ٹہری سے نکلنے والی خبر بہت دور تک گئی۔ یہ پورے گڑھوال خطے کا مرکز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ملک کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو یہاں بھی بادشاہت سے آزادی کی متوازی لڑائی لڑی جا رہی تھی۔
بادشاہت کا غلبہ اور سری دیو سمن کی قربانی
سری دیو سمن کو اتراکھنڈ میں ایک عظیم آدرش کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ آج یہاں کی ریاستی یونیورسٹی کا نام سری دیو سمن کے نام پر رکھا گیا ہے اور انہیں گڑھوال کا بھگت سنگھ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی لگن اور قربانی کی داستان کو سکولوں کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ سری دیو سمن، جو 25 مئی 1916 کو جلگاؤں، ٹہری میں پیدا ہوئے تھے، کو ٹہری میں بادشاہت کے مظالم اور جابرانہ پالیسیوں کے خلاف جدوجہد اور لگن کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔
شری دیو سمن کی جدوجہد اور ان کی قربانی کی کہانی بہت دل کو چھونے والی ہے۔ انہوں نے ٹہری بادشاہت کے خلاف 84 دنوں تک بھوک ہڑتال کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کی موت ہوگئی تو اس کی لاش کو بھیلنگانہ ندی میں پھینک دیا گیا۔ شری دیو سمن خود تو شہید ہو گئے لیکن وہ اپنے پیچھے ایسا جذبہ چھوڑ گئے جس نے ایک بڑی تحریک کو جنم دیا اور آخر کار طویل عرصے کے بعد ٹہری میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ ٹہری شہر اور شری دیو سمن کی قربانی تاریخ میں ایک دوسرے کو مضبوط مقام دیتی ہے۔
پرانی ٹہری ریاستی تحریک کا گڑھ تھا
سال 1994 میں جب ریاست اتراکھنڈ کی علیحدگی کا مطالبہ اٹھایا گیا تو پرانی ٹہری اور اس شہر کے لوگ اس تحریک میں سب سے آگے تھے۔ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ ریاستی تحریک سے جڑے کئی ایسے تاریخی واقعات ٹہری شہر میں ہوئے جو آج اس شہر کے ساتھ پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ریاستی تحریک سے متعلق ایسی تمام حکمت عملی پرانی ٹہری میں ہی تیار کی گئی تھی، جن کا ریاست کے قیام میں اہم کردار ہے۔
یہ تھی ٹہری کے بارے میں پیشین گوئی
کہا جاتا ہے کہ پرانی ٹہری کے قیام کے وقت ایک نجومی نے اس کی عمر کی پیشین گوئی کی تھی۔ نجومی نے کہا تھا کہ ٹہری شہر کی زندگی مختصر ہو گی۔ کہا جاتا ہے کہ نجومی نے پیشین گوئی کی تھی کہ ٹہری شہر صرف 200 سال تک زندہ رہے گا۔ اسی طرح کے حالات 1965 میں اس وقت پیدا ہوئے جب ٹہری ڈیم کی تعمیر شروع کی گئی۔ ٹہری ڈیم پروجیکٹ، جو 1965 میں شروع ہوا، ہندوستان کے سب سے بڑے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹوں میں سے ایک ہے۔ ٹہری شہر نے ملک کی ترقی کے لیے خود کو قربان کرنے کا انتخاب کیا۔ ملک یا دنیا کے کسی بھی حصے میں روشنی پہنچانے کے لیے پرانی ٹہری کہلانے والے اس شہر نے جل سمادھی لینا شروع کر دی۔ اس شہر کے ساتھ ساتھ پرانی ٹہری کے قدیم مندر، ٹہری کی بادشاہت کے وہ تمام نشانات اور ثقافتی ورثہ رکھنے والا شہر اپنے انجام کا انتظار کرنے لگے۔
ٹہری نے 2004 میں جل سمادھی لی
ایشیا کا پہلا اور دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ڈیم ٹہری شہر کی جل سمادھی پر بنایا گیا۔ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 2400 میگاواٹ ہے اور اس کی اونچائی 260.5 میٹر ہے۔ یہ بھارت کا بلند ترین ڈیم ہے۔ 1970 کی دہائی میں ڈیم کی تعمیر کی مخالفت ہوئی تھی۔ ماہر ماحولیات سندر لال بہوگنا کی قیادت میں کئی لوگوں نے دہلی میں وزیر اعظم سے اپیل کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ دھیرے دھیرے پہلے کھیت، پھر گھر، پھر دکانیں، اسکول، میدان اور پھر سب سے اونچے مقام پر واقع بادشاہ کا محل اور کلاک ٹاور ڈیم کے پانی میں ڈوب گئے۔ آخرکار، 31 جولائی 2004 کو، پرانی ٹہری، گڑھوال کی تاریخ کا ایک مضبوط ستون، مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔
"ایک تھی ٹہری" کی جدوجہد آج بھی جاری ہے
ٹہری کے پرانے باشندوں نے اپنے ماضی کی یادیں آج بھی محفوظ کر رکھی ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص سبودھ بہوگنا ہیں، جنہوں نے اپنے بچپن اور اپنے شہر کو زندہ رکھنے کے لیے 2007 سے دہرادون میں ڈوبے ہوئے ٹہری شہر کی نقل تیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے اس شہر کے جذبات و احساسات کو زندہ رکھا جو ان کے والد مرحوم کی کارستانی تھی۔
پرانی ٹہری کی یاد
آج بھی، ہر سال 31 جولائی کو، لوگ پرانے ٹہری شہر "ایک تھی ٹہری" کی نقل پر جمع ہوتے ہیں اور اس کے وجود کو یاد کرتے ہوئے دیپانجلی پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر ٹہری اسمرتی منچ کے صدر اور بی جے پی لیڈر اور ریاستی وزیر ونود اونیال نے کہا کہ ’’ایک تھی ٹہری‘‘ کے خطوط پر جھیل کے قریب پرانے ٹہری شہر کی ایک عظیم الشان نقل تیار کرنے کی تجویز حکومت کے زیر غور ہے۔ جس کی وجہ سے سیاحت کے ساتھ ساتھ اس شہر کے باسی اپنی یادوں کو زندہ رکھ سکیں گے۔