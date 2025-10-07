اوڈیشہ میں منشیات اور اسلحہ اسمگلنگ کا بڑا پردہ فاش! 15 گرفتار
اوڈیشہ کے بارگڑھ میں پولیس نے منشیات اور اسلحہ اسمگلنگ میں ملوث ایک بین ریاستی گینگ کا پردہ فاش کرکے 15 افراد کو گرفتار کرلیا۔
Published : October 7, 2025 at 6:18 PM IST
بارگڑھ : پولیس کو ممنوعہ کھانسی کے شربت اور آتشیں اسلحے کی نقل و حمل کے بارے میں خفیہ اطلاع ملی تھی۔ اس کے بعد اڈیشہ میں بارگڑھ کے کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے۔
ایس پی پرہلاد سہائے مینا نے بتایا کہ ملزمان اوڈیشہ کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں کٹک، بالانگیر اور جگت سنگھ پور شامل ہیں۔ ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس کی سات خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ یہ ٹیمیں کئی دنوں سے اس گینگ پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔
چھاپے کے دوران پولیس نے پانچ پستول اور بیس زندہ کارتوس برآمد کیے۔ یہ اسلحہ اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ، پندرہ سو کھانسی کے شربت کی بوتلیں، سولہ موبائل فون اور پانچ گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں۔ ملزمان سے ستاون ہزار روپے نقد بھی برآمد ہوئے۔
ایس پی مینا نے بتایا کہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر چھتیس گڑھ سے تین ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے بھی ہتھیار برآمد ہوئے۔ مزید پوچھ گچھ سے دیگر ملزمان کی شمولیت کا انکشاف ہوا۔ یہ گینگ کئی ریاستوں میں اپنا جال پھیلا چکا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: اننت ناگ پولیس نے 49 ایف آئی آرز سے متعلق ضبط شدہ 345 کلوگرام منشیات کو تباہ کیا
گرفتار شدگان میں بابلُو بہیرا، پرفُل رانا، ہردیپ سنگھ سدھو (رائے پور) اور محمد اشرف جیسے نام شامل ہیں۔ یہ سب اس گینگ کے اہم رکن تھے۔ پولیس اب بھی پانچ ٹیموں کی مدد سے اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ گینگ کے کام کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جا رہا ہے۔