پانچ نوجوان بن گئے وحشی، اڈیشہ کی میڈیکل کی طالبہ کا کیا گینگ ریپ!
مغربی بنگال کے درگاپور میں نجی میڈیکل کالج میں سال دوم کی طالبہ کے ساتھ عصمت دری کی گئی۔ طالبہ کا تعلق اڈیشہ سے ہے۔
Published : October 11, 2025 at 5:00 PM IST
درگاپور،مغربی بنگال: ریاست مغربی بنگال میں میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ خاتون اوڈیشہ کی رہنے والی ہے اور درگا پور کے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے۔ الزام ہے کہ لڑکی جمعہ کی رات میڈیکل کالج کیمپس کے باہر ایک دوست کے ساتھ چہل قدمی کے لیے گئی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا۔
بتایا جاتا ہے کہ لڑکی اور اس کا دوست مبینہ طور پر درگا پور گورنمنٹ کالج سے متصل موہن باغن ایونیو روڈ پر پیدل جا رہے تھے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پانچ نوجوانوں نے میڈیکل کی طالبہ کو اغوا کر لیا اور جنگل میں لے گئے۔ اس کے بعد ملزمین نے اس کے ساتھ گھناؤنا فعل کیا۔
دوست گرل فرینڈ کو چھوڑکر فرار ہو گیا تھا
متاثرہ کے اہل خانہ کے مطابق طالبہ کا دوست اس وقت فرار ہو گیا تھا۔ بعد ازاں وہ علاقے میں واپس آئے اور میڈیکل کی طالبہ کو نجی اسپتال میں داخل کرایا۔ متاثرہ کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ پانچ افراد نے اس کی عصمت دری کی۔ متاثرہ شخص ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔
اہل خانہ درگاپور نجی میڈیکل کالج پہنچے
گینگ ریپ کا علم ہونے پر، اڈیشہ سے اس کے اہل خانہ ہفتہ کی صبح درگاپور کے نجی میڈیکل کالج پہنچے۔ تاہم کالج حکام نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تھانہ نیو ٹاؤن شپ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔
ہم جماعت بھی شک کی زد میں
پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ ایک کلاس فیلو میڈیکل کی طالبہ کو رات کے وقت ویران موہن باغن ایونیو کیوں لے گیا۔ وہ میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کرنے والے پانچ ملزمین کی شناخت اور اس کے اغوا میں اس کے ہم جماعت کے کردار جیسے سوالات کے جوابات بھی تلاش کر رہے ہیں۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائیں گے۔
بی جے پی کارکنوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا
میڈیکل کی طالبہ کی اجتماعی عصمت دری نے شہر درگاپور میں سنسنی پیدا کر دی ہے۔ بی جے پی کے حامیوں نے نیو ٹاؤن شپ پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا اور ملزمین کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔
دوسری طرف، سی پی آئی (ایم) کے قائدین اور کارکنان اچانک پرائیویٹ میڈیکل کالج اسپتال میں داخل ہوئے، سکیورٹی گارڈز سے ہاتھا پائی کی۔ سی پی آئی (ایم) لیڈروں نے مطالبہ کیا، "ایک طالبہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کے اسپتال سے اتنی رات گئے کیسے نکل سکتی ہے؟ کیا میڈیکل کالج اسپتال کے اہلکار طلبہ پر کوئی توجہ نہیں دیتے؟"
درگاپور میں اس طرح کا پہلا واقعہ
درگاپور میں کئی نجی میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، انجینئرنگ اور مینجمنٹ کالج بھی ہیں۔ ان کالجوں میں دیگر ریاستوں سے بہت سے طلباء پڑھنے آتے ہیں۔ تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ درگا پور میں اس طرح کا یہ پہلا واقعہ ہے۔
لڑکی نجی میڈیکل کالج میں زیر علاج
نیو ٹاؤن شپ تھانہ علاقے میں موہن باغن ایونیو سے متصل علاقہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ یہ علاقہ رات کے وقت بالکل ویران رہتا ہے۔ متاثرہ خاندان کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ جمعہ کی رات پیش آیا۔ فی الحال لڑکی نجی میڈیکل کالج میں زیر علاج ہے جہاں وہ ایم بی بی ایس کے دوسرے سال کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔