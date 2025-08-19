ETV Bharat / state

مجھے نَو لَکھا منگا دے رے او سیّاں دیوانے، پر جونپور تھانے میں فحش رقص، ایس ایچ او سمیت نو پولیس اہلکار معطل - OBSCENE DANCE AT POLICE STATION

تحقیقات میں قصوروار 2 سب انسپکٹرز سمیت 8 پولیس اہلکاروں کو معطل کردیا گیا۔ ایس ایچ او کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔

جونپور کے بدلاپور تھانے میں جنم اشٹمی پر فحش رقص (Photo Credit; Social Media)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2025 at 8:04 PM IST

جونپور، اترپردیش: یوپی کے جونپور ضلع کے بدلاپور تھانے میں جنم اشٹمی کے تہوار پر عقیدت مندانہ ماحول کے درمیان فحاشی پیش کی گئی۔ فحش گانوں پر لڑکیوں کے رقص سے پولیس اہلکار نشہ میں ڈوب گئے۔ گانے 'مجھے نَو لَکھا منگا دے او سیّاں دیوانے' پر خوب ڈانس کیا گیا۔

جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کوستوبھ نے ایس ایچ او بدلاپور اروند کمار پانڈے کو فوری اثر سے معطل کر دیا۔ اس کے بعد کیس کی جانچ ایس پی رورل کو سونپی گئی۔ تحقیقات میں قصوروار پائے جانے کے بعد 2 سب انسپکٹرز سمیت 6 دیگر پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ کل 9 پولیس اہلکاروں کی معطلی سے محکمہ میں ہلچل مچ گئی۔

وائرل ہونے والے ویڈیو کی جانچ

ایس پی رورل آتش کمار سنگھ نے بتایا کہ ایس پی سٹی نے 16 اگست کو وائرل ہونے والے ویڈیو کی جانچ کی۔ تحقیقات میں 8 پولیس اہلکار قصوروار پائے گئے۔ ان کے خلاف معطلی کی کارروائی کی گئی ہے۔ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

جنم اشٹمی کے دن فحش گانا چلایا گیا

واقعہ کے بارے میں ایس پی رورل آتش کمار سنگھ نے بتایا کہ جب بدلا پور کوتوالی میں جنم اشٹمی کے دن ایک ثقافتی پروگرام کے دوران ایک فحش گانا چلایا گیا تو ایس پی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسٹیشن انچارج کو معطل کردیا۔ اس کے بعد کل 8 اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا گیا ہے جن میں دو سب انسپکٹر سمیت 6 پولیس اہلکار شامل ہیں۔

