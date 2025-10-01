اب مجھے فرضی ہراساں کیا جا رہا ہے، جیل میں فرضی مقدمے درج کئے گئے، جیل سے منتقلی پر عتیق احمد کے بیٹے علی احمد کا بیان
علی احمد نے کہا میں قانون کا طالب علم ہوں، دہلی میں رہتا اور پڑھتا تھا۔ مجھے جھوٹے الزام میں جیل بھیجا گیا ہے۔
Published : October 1, 2025 at 6:33 PM IST
پریاگ راج (اتر پردیش): عتیق احمد کے بیٹے علی احمد کو نینی سینٹرل جیل سے جھانسی جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بدھ کی صبح پولیس کی بھاری نفری علی کو لینے کے لیے نینی سینٹرل جیل پہنچی، جس کے بعد ان کو جھانسی بھیج دیا گیا۔ حکومت نے منگل کی رات دیر گئے علی کو منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ علی سہ پہر 3 بجے جھانسی جیل پہنچے۔ جیل کے گیٹ پر وجرا گاڑی میں بیٹھ کر علی نے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سے اپیل کرتے ہوئے کہا، "جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مجھے جھوٹا ہراساں کیا جا رہا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس ہراسانی سے بچائیں۔"
علی احمد نے بتایا کہ انہیں ان کے آبائی ضلع سے 400 کلومیٹر دور جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جیل میں خطرہ ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔علی نے کہا کہ مجھے جھانسی میں ایک چھوٹے سے چیمر میں لایا گیا ہے جس میں بمشکل 5-6 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں قانون کا طالب علم ہوں اور دہلی میں پڑھائی کرتا تھا۔ علی کاکہنا ہے کہ مجھے جھوٹے الزام میں جیل بھیجا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا جیل میں رہتے ہوئے میرے خلاف آٹھ مقدمات درج کئے گئے۔
جب علی سے نینی جیل میں ملنے والی رقم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو رقم ملی تھی وہ جیل کے قوانین کے مطابق ہے۔ ملاقاتیوں کو جیل مینوئل کے مطابق ہی ان سے ملنے کی اجازت تھی۔
علی کو بدھ کی دوپہر 2:30 بجے پولیس فورس کے ساتھ برج گاڑی میں جھانسی جیل لایا گیا۔ علی کو ایک انسپکٹر اور دو سب انسپکٹر سمیت 10 پولیس افسروں کی ٹیم کے ذریعے جھانسی جیل لایا گیا۔ کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد پولیس نے علی احمد کو جھانسی ڈسٹرکٹ جیل منتقل کر دیا۔ سینئر جیل سپرنٹنڈنٹ ونود کمار کے مطابق علی احمد کو نینی جیل منتقل کرنے کے حکم کے بعد سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کئے گئے تھے۔