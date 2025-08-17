دہرادون: وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی کی قیادت میں اتراکھنڈ کابینہ نے اتوار کو منگل سے شروع ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ادارے بل 2025 کو متعارف کرانے کی منظوری دی ہے۔ اگر یہ بل اسمبلی میں کامیابی کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے تو یہ اقلیتی درجہ کے فوائد اور سکھوں، جینوں، عیسائیوں، بدھسٹوں اور پارسیوں کے ذریعہ چلائے جانے والے اسکولوں کو اس سے منسلک مراعات دے گا۔
موجودہ قانون ریاست میں صرف مسلم تعلیمی اداروں کو اقلیت کا درجہ دیتا ہے، لیکن بل کے منظور ہونے کے بعد اس کا دائرہ دیگر اقلیتی برادریوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ قانون یکم جولائی 2026 سے پرانے اتراکھنڈ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ، 2016 اور اتراکھنڈ کے غیر سرکاری عربی اور فارسی مدرسہ کی شناخت کے قواعد، 2019 کی جگہ لے گا۔
ایک سرکاری بیان کے مطابق، اس میں تسلیم شدہ اقلیتی تعلیمی اداروں میں گورمکھی اور پالی مضامین کے مطالعہ کی اجازت دینے کا بھی انتظام ہے۔ اس قانون کا مقصد تمام اقلیتوں کے طلباء کو شفاف طریقے سے معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ کلیدی خصوصیات میں اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کی تشکیل، اقلیتوں کے ذریعہ قائم کردہ اسکولوں کی شناخت، ادارہ جاتی حقوق کا تحفظ اور نگرانی شامل ہیں۔
تاہم، یہ تعلیمی اداروں کو سوسائٹیز ایکٹ، ٹرسٹ ایکٹ، یا کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بیان کے مطابق، "زمین، بینک اکاؤنٹس اور دیگر اثاثوں کی ملکیت ادارے کے نام پر ہونی چاہیے۔" بیان میں مزید کہا گیا کہ مالی بدانتظامی، شفافیت کے فقدان یا مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف سرگرمیوں کی صورت میں شناخت واپس لی جا سکتی ہے۔