بہار انتخابات 2025: آج سے پہلے مرحلے کی 121 سیٹوں کے لیے نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ شروع
بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے آج 121 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں ہوں گی۔ جانئے وہ کون سی سیٹیں ہیں۔۔
Published : October 10, 2025 at 12:35 PM IST
پٹنہ: بہار انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے مرحلے کے لیے 18 اضلاع کی 121 سیٹوں کے لیے نامزدگی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ 121 سیٹیں شمالی بہار اور مگدھ خطے کے کئی اضلاع میں پھیلی ہوئی ہیں۔ امیدوار 17 اکتوبر تک اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔
121 سیٹوں کے لیے آج ہوں گے نامزدگی: اس بار بہار اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے کی 121 سیٹوں کے لیے 6 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے جب کہ دوسرے مرحلے کے لیے 11 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔
ان اضلاع کے لیے نامزدگی: گوپال گنج، سیوان، سارن، مظفر پور، ویشالی، دربھنگہ، سمستی پور، سہرسہ، کھگڑیا، بیگوسرائے، مونگیر، لکھی سرائے، شیخ پورہ، نالندہ، پٹنہ، بھوجپور اور بکسر میں پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہوگی۔
کلیدی سیٹیں: پہلے مرحلے میں کئی اہم سیٹیں شامل ہیں، جن میں سہرسہ، دربھنگہ، مظفر پور، گوپال گنج، سیوان، ویشالی، بیگوسرائے، کھگڑیا، نالندہ، اور پٹنہ صاحب شامل ہیں۔ یہ وہ نشستیں ہیں جو رائے عامہ کی سمت کا تعین کرسکتی تھیں۔
بڑی جماعتوں نے اپنی فہرست جاری نہیں کی ہے: کچھ مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں، جیسے سنگھیشور، سونبرسا، بکھری، راجگیر، پھلواری، مسوڈھی، اور اگی آوں۔ تاہم ابھی تک کسی بڑی پارٹی یا اتحاد نے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری نہیں کی۔
51جن سورج پارٹی کے امیدوار میدان میں: سیٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں این ڈی اے کے اندر میٹنگیں جاری ہیں، جبکہ گرینڈ الائنس بھی سیٹوں کی تقسیم کے اعلان کا انتظار کر رہا ہے۔ تاہم جن سوراج پارٹی نے 51 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ قومی صدر ادے سنگھ نے پریس کانفرنس کرکے اس کا اعلان کیا۔
