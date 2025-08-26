نوئیڈا جہیز قتل کیس: خواتین قومی کمیشن نے سخت کارروائی کا کیا مطالبہ

نئی دہلی: گریٹر نوئیڈا میں جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے مبینہ طور پر شوہر اور سسرال والوں کی جانب سے 26 سالہ نکی بھاٹی کے وحشیانہ قتل سے متعلق میڈیا رپورٹس کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے، خواتین کے قومی کمیشن (این سی ڈبلیو) نے اس معاملے میں سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
این سی ڈبلیو کی چیئرپرسن وجیا رہاتکر نے کہا کہ ’انہوں نے اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) کو خط لکھا ہے، جس میں تمام ملزمین کی فوری گرفتاری، قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت سخت کارروائی اور معاملے کی منصفانہ اور وقتی تفتیش کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے متاثرہ کے اہل خانہ اور گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بھی درخواست کی۔ ڈی جی پی کو تین دن کے اندر تفصیلی کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے‘۔
پولیس نے اب تک نکی کے شوہر وپن بھاٹی، اس کے والدین ستویر اور دیا اور اس کے بھائی روہت کو گرفتار کیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ وپن، جسے ابتدائی طور پر ہفتے کے روز حراست میں لیا گیا تھا، بعد میں اسے پولیس کی حراست سے فرار ہونے کی مبینہ کوشش کے دوران ٹانگ میں گولی مار دی گئی جب اسے ثبوتوں کو بازیافت کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔
22 اگست کو کاسنا پولس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے مطابق، نکی کے سرسا گاؤں میں واقع اس کے گھر میں مبینہ طور پر آتش گیر مادہ ڈالنے اور آگ لگانے سے پہلے اس پر وحشیانہ حملہ کیا گیا۔ اس کی بڑی بہن کنچن کی ریکارڈ کردہ ویڈیوز، جس کی روہت سے شادی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، جس میں دکھایا گیا تھا کہ نکی کو اس کے بالوں سے گھسیٹا جا رہا ہے اور بعد میں وہ آگ میں لپٹی ہوئی ہے۔
پولیس نے بتایا کہ نکی دہلی کے ایک اسپتال لے جانے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کے خلاف قتل، رضاکارانہ طور پر چوٹ پہنچانے اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ظالم شوہر نے حاملہ بیوی کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کر کے دریائے موسیٰ میں پھینک دیا - MAN KILLS PREGNANT WIFE
متاثرہ کے خاندان نے الزام لگایا کہ 2016 میں اس کی شادی کے بعد سے جہیز کے مطالبات بڑھتے رہے اور نکی کو کئی سالوں تک ہراساں کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ پہلے ہی ایک اسکارپیو ایس یو وی، ایک موٹر سائیکل اور سونے کے زیورات فراہم کر چکے ہیں، لیکن اس کے سسرال والوں نے بعد میں 36 لاکھ روپے نقد اور ایک لگژری کار کا مطالبہ کیا۔