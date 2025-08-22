بھارت کے عروج تک آرام نہیں: امیت شاہ

کوچی: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جمعہ کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی معیشت تیزی سے آگے بڑھی ہے اور ملک کے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے دنیا کے ہر شعبے میں سرفہرست لے جانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ تاہم، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کیرالہ وہیں ہے جہاں 11 سال پہلے تھا اور کمیونسٹ نظریہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے "جمود" کو جنوبی ریاست کو پیچھے رکھنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
یہاں منورما نیوز کانکلیو 2025 کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے، شاہ نے موجودہ حکومت کے ریکارڈ کو سابقہ انتظامیہ کے ریکارڈ سے تقابل کرتے ہوئے کہا کہ بھارت طویل عرصے سے معاشی عدم استحکام کا شکار رہا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "شری اٹل بہاری واجپائی کی قیادت کے دوران، بھارت کی معیشت 11ویں نمبر پر تھی۔ کانگریس حکومت نے اپنے 10 سالوں میں صرف ایک اچھی چیز سنبھالی کہ انہوں نے اسے 12ویں نمبر پر نہیں جانے دیا۔" انہوں نے کہاکہ پچھلے 11 سالوں میں، وزیر اعظم مودی نے ملک کو 11 ویں پوزیشن سے لے کر دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔
شاہ نے کہاکہ "جب تک ہم عروج پر نہیں پہنچ جاتے اور ایک عظیم بھارت کی تعمیر نہیں کرتے، کسی کو آرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب آزادی کا امرت مہوتسو منایا گیا، مودی جی نے ایک ہدف طے کیا کہ آزادی کے 75 سے 100 سال تک کے اس سفر کے دوران، تمام 1.4 بلین شہریوں کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور قوم کو دنیا کے ہر میدان میں سب سے اوپر لے جانا چاہیے۔"
ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ نے نئی دہلی کی طرف سے روسی تیل کی مسلسل خریداری کے جرمانے کے طور پر بھارت سے آنے والی اشیاء پر اضافی 25 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے، اس اقدام سے ٹیکسٹائل، سمندری مصنوعات اور چمڑے کی برآمدات جیسے شعبوں کو سخت نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: امیت شاہ نے اس معاملے میں اڈوانی کو پیچھے چھوڑ دیا، پی ایم مودی نے کہا، یہ تو شروعات ہے - LONGEST SERVING HOME MINISTER
شاہ نے مزید کہا کہ امن اور ترقی کے وژن سے، جب بھی قوم کی تاریخ لکھی جائے گی، مودی کی حکومت کے 11 سال سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ "مجھے افسوس ہے کہ بھارت آگے بڑھ گیا ہے لیکن کیرالہ وہیں ہے جہاں 11 سال پہلے تھا۔ کیرالہ کے پاس بے پناہ مواقع ہیں، لیکن کمیونسٹ نظریہ کی وجہ سے جمود نے اس کی ترقی کو روک دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں، اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرتے ہوئے، کیرالہ کے لوگ بھی قومی ترقی کے سفر میں شامل ہوں گے۔"