جادو ٹونے کے شبہ میں جوڑے پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ، بیوی کی موت - MURDER IN SONBHADRA

پڑوسی جوڑے پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، باقی کی تلاش جاری ہے۔

پڑوسیوں نے جوڑے پر حملہ کر دیا (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 12:22 PM IST

سون بھدر، اترپردیش: اوبرا تھانہ علاقہ میں توہم پرستی کی وجہ سے ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں پڑوسی جوڑے پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا۔ حملے میں بیوی ہلاک اور شوہر شدید زخمی ہے۔ فی الحال زخمی شوہر ضلع اسپتال میں زیر علاج ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک ہے۔

خبر کے مطابق اوبرا تھانہ علاقہ کے پرسوئی گاؤں میں بابولال کھروار (57) اپنی بیوی راجونتی کھروار (52) کے ساتھ رہتے ہیں۔ متوفیہ کی بیٹی شانتی نے بتایا کہ پڑوسیوں کو شبہ ہے کہ بابولال اور اس کی بیوی جادوگری کرتے ہیں۔ اسی شک کی وجہ سے جمعرات کو پڑوسیوں نے لاٹھیوں اور تیز دھار ہتھیاروں سے والدین پر حملہ کر دیا۔ حملے میں ماں موقع پر ہی ہلاک ہوگئی اور باپ شدید زخمی ہوگیا۔ حملے میں تین سے چار افراد ملوث ہیں۔

ایڈیشنل ایس پی انیل کمار کا بیان

واردات کو انجام دینے کے بعد تمام ملزمین موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ زخمی بابولال کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایڈیشنل ایس پی انیل کمار نے بتایا کہ اس معاملے میں مرکزی ملزم گلاب کھروار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باقی ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔

