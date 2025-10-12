بہار الیکشن 2025: این ڈی اے کا سیٹ شیئرنگ فارمولا طے، بی جے پی اور جے ڈی یو 101 سیٹوں پر کریں گے مقابلہ
جے ڈی یو کے سنجے جھا نے کہاکہ بہار میں اسمبلی انتخابات کے لیے این ڈی اے نے سیٹ شیئرنگ فارمولا طے کر لیا ہے۔
Published : October 12, 2025 at 8:14 PM IST
پٹنہ : بی جے پی اور جے ڈی یو دونوں 101-101 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گی۔ یہ دونوں بڑی پارٹیاں برابر کی شراکت دار ہوں گی۔ چراغ پاسوان کی لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) کو 29 سیٹیں ملی ہیں۔ یہ ان کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کا اشارہ ہے۔
جیتن رام مانجھی کی ہم (HAM) اور اوپیندر کشواہا کی آر ایل ایم (RLM) کو 6-6 سیٹیں دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ تمام اتحادیوں کی رضامندی سے ہوا ہے۔ سنجے جھا نے کہا کہ این ڈی اے کے تمام رہنما اور کارکن اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے نتیش کمار کو بھاری اکثریت سے دوبارہ منتخب کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے بھی اس فیصلے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سیٹوں کی تقسیم خوشگوار ماحول میں مکمل ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا، "بہار ہے تیار، پھر سے این ڈی اے سرکار۔" یہ اتحاد کی مضبوطی کا پیغام ہے۔
جیتن رام مانجھی اپنی پارٹی کے لیے 15-20 سیٹیں چاہتے تھے، لیکن انہیں صرف 6 سیٹیں ملیں۔ 2020 کے مقابلے میں یہ ایک سیٹ کم ہے۔ اس کے باوجود، مانجھی نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ کمان کے فیصلے کو قبول کیا۔
سینیئر صحافی پروین باغی کے مطابق، اس بار این ڈی اے میں کوئی "بڑا بھائی" یا "چھوٹا بھائی" نہیں ہے۔ بی جے پی اور جے ڈی یو دونوں برابر کی پوزیشن پر ہیں۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں دونوں پارٹیوں نے 12-12 سیٹیں جیتی تھیں۔ اس سے پہلے نتیش کمار ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے تھے۔
سیاسی ماہر پریا رنجن بھارتی کا کہنا ہے کہ چراغ پاسوان نے این ڈی اے میں بالادستی حاصل کی ہے۔ 2020 میں ان کے کردار نے جے ڈی یو اور بی جے پی کو نقصان پہنچایا تھا۔ 2020 کے اسمبلی انتخابات میں جے ڈی یو نے 115 اور بی جے پی نے 110 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا۔ ہم کو 7 اور چراغ پاسوان کی پارٹی کو 135 سیٹیں ملی تھیں۔
اس بار سیٹوں کی تقسیم میں ایک نئی مساوات نظر آ رہی ہے۔ یہ این ڈی اے کی حکمت عملی میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔