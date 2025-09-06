این سی پی ایم ایل سی امول مٹکری نے آئی پی ایس آفیسر پر اپنی پوسٹ کے لیے معذرت کرلی
مٹکری نے یونین پبلک سروس کمیشن کو لکھے ایک خط میں مطالبہ کیا تھاکہ آئی پی ایس انجنا کرشنا کی اسناد کی جانچ کی جائے۔
Published : September 6, 2025 at 11:43 PM IST
ممبئی: نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (این سی پی) کے ایم ایل سی امول مٹکری نے ہفتہ کو آئی پی ایس افسر انجنا کرشنا کے بارے میں ایک ایکس پوسٹ کے لئے معذرت کرلی۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، مٹکری، جنہوں نے پہلے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اور این سی پی کے سینئر لیڈر اجیت پوار کا دفاع کیا تھا، کہا، "میں شولاپور واقعے کے حوالے سے کیے گئے ٹویٹ کو بغیر کسی زور زبردستی کے واپس لیتا ہوں اور اپنی معذرت کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ میری پارٹی کا موقف نہیں تھا، بلکہ میری ذاتی رائے تھی۔ میں اپنی پولیس فورس اور ایمانداری سے خدمات انجام دینے والے افسران کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں۔ میں پارٹی کی سینئر قیادت سے پوری طرح متفق ہوں۔"
اس سے قبل، مٹکری نے یونین پبلک سروس کمیشن کو لکھے ایک خط میں مطالبہ کیا تھا کہ آئی پی ایس انجنا کرشنا کی اسناد کی جانچ کی جائے۔ مٹکری کا خط اس وقت آیا جب اجیت پوار کی آئی پی ایس افسر کے ساتھ زبانی جھگڑا ہوا، جو مہاراشٹر کے شولاپور ضلع میں ریت کی غیر قانونی کانکنی کے خلاف کارروائی کرنے گئے تھے۔
پوار نے تب واضح کیا تھا کہ وہ پولیس فورس کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ پوار نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا، "میری توجہ شولاپور میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ میری بات چیت کے حوالے سے گردش کرنے والی کچھ ویڈیوز کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ میں واضح طور پر بتاتا چلوں کہ میرا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں میں مداخلت کرنا نہیں تھا بلکہ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ زمینی صورتحال پرامن رہے۔ میں اپنی پولیس فورس اور اس کی خواتین افسران کے ساتھ اعلیٰ ترین احترام کرتا ہوں، جن میں خواتین اور افسران کی خدمات شامل ہیں۔ سب سے بڑھ کر میں شفاف طرز حکمرانی اور ریت کی کانکنی سمیت ہر غیر قانونی سرگرمی سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹنا یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہوں۔"
پوار کی وضاحت کے بعد مٹکری نے معافی نامہ جاری کیا ہے۔