یہ ہے ہماری کاشی: ایک طرف سر سجدے میں ہیں جھکے ہوئے، دوسری طرف گونج رہا ہے مانس کا پاٹھ

رام لیلا کمیٹی چیف پجاری دیاشنکر ترپاٹھی نے وضاحت کی۔ لات بھیرو رام لیلا میں جینت نیترا بھنگ لیلا واقعی ہر بار شاندار ہوتی ہے۔

namaz is recited on one side and verses of ram charit manas echo on other in varanasi uttar pradesh Urdu News
ہماری کاشی کو دیکھو (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2025 at 11:31 AM IST

4 Min Read
وارانسی: قدیم شہر کاشی کی منفرد روایات ہیں جو آج بھی منائی جارہی ہیں۔ ایسی ہی ایک روایت 500 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ کاشی میں اس قابل ذکر رام لیلا کو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ صرف بابا وشوناتھ کے شہر میں ہی ممکن ہے۔ اسی طرح کی روایت کاشی کے لات بھیرو رام لیلا میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف مسلم کمیونٹی کے لوگ لات بھیرو مندر کے چبوترے پر پوجا کرتے ہیں تو دوسری طرف رام چرت مانس کی آیات گونجتی ہیں۔ یہ تصویر اور بھی گہرا تاثر چھوڑتی ہے جب ہندو اور مسلمان دونوں اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں۔

ایک طرف رام لیلا، دوسری طرف نماز (Photo Credit: ETV Bharat)
ایک طرف رام لیلا، دوسری طرف نماز (Photo Credit: ETV Bharat)

رام لیلا کمیٹی کے چیف پجاری دیاشنکر ترپاٹھی نے وضاحت کی کہ شری لٹ بھیرو رام لیلا کمیٹی کی جینت نیترا بھنگ لیلا ہر بار شاندار ہوتی ہے۔ اس دن، مانس کے دوہے گونجتے ہیں، اور لیلا کا مکالمہ جاری رہتا ہے۔ اس دوران مسلمان بھائی اذان کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ یہ لیلا تقریباً 574 سال سے جاری ہے۔ جمعرات کو اس کا دسواں دن تھا۔ لات بھیرو مندر کے چبوترے پر جہاں ایک طرف مسلمان بھائی نماز ادا کر رہے تھے تو دوسری طرف رام لیلا کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔

ایک طرف رام لیلا، دوسری طرف نماز (Photo Credit: ETV Bharat)

جینت نیترا بھنگ لیلا کے دوران روایت واضح ہے

رام لیلا کمیٹی کے چیف پجاری، دیاشنکر ترپاٹھی نے وضاحت کی کہ لات بھیرو کمیٹی تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے اس ڈرامے کا انعقاد کرتی رہی ہے۔ بھگوان شری رام، سب سے نیک آدمی، نے ڈرامے کے 10ویں دن جینت کی آنکھ توڑ دی۔ یہ ڈرامہ برسوں سے اسی پیپل کے درخت کے نیچے پلیٹ فارم پر ہو رہا ہے۔ جینت نیترا بھنگ لیلا کے دن، مسلمان بھائی اس وقت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ شام 5:45 بجے کے قریب، دونوں مذاہب کے درمیان ایک قابل ذکر اتحاد واضح ہوتا ہے۔ ڈرامے کا اختتام باہمی ہم آہنگی پر ہوتا ہے۔

ایک طرف رام لیلا، دوسری طرف نماز (Photo Credit: ETV Bharat)

مندر اور مسجد کے تنازع کا کوئی اثر نہیں

ڈرامے کے دوران نماز پڑھنے آئے حاجی اوقص انصاری کا کہنا ہے کہ اگرچہ لات بھیرو مندر اور مسجد کا تنازعہ برسوں سے جاری ہے لیکن یہاں ہر کوئی اتحاد سے رہتا ہے۔ رام لیلا ہر سال منائی جاتی ہے، اور ہم سب مکمل تعاون کرتے ہیں۔

ایک طرف رام لیلا، دوسری طرف نماز (Photo Credit: ETV Bharat)

گوسوامی تلسی داس نے اسے شروع کیا

رام لیلا کی تاریخ کے بارے میں، لیلا کمیٹی کے صدر کنہیا لال یادو نے کہا کہ یہ رام لیلا 1543 میں میگھا بھگت نے گوسوامی تلسی داس سے پہلے شروع کی تھی۔ انہوں نے آدی رام لیلا لات بھیرو ورون سنگم کاشی قائم کیا۔ آج بھی اسی روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ رام لیلا 21 دن تک جاری رہتی ہے۔

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

