یہ ہے ہماری کاشی: ایک طرف سر سجدے میں ہیں جھکے ہوئے، دوسری طرف گونج رہا ہے مانس کا پاٹھ
رام لیلا کمیٹی چیف پجاری دیاشنکر ترپاٹھی نے وضاحت کی۔ لات بھیرو رام لیلا میں جینت نیترا بھنگ لیلا واقعی ہر بار شاندار ہوتی ہے۔
Published : September 26, 2025 at 11:31 AM IST
وارانسی: قدیم شہر کاشی کی منفرد روایات ہیں جو آج بھی منائی جارہی ہیں۔ ایسی ہی ایک روایت 500 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ کاشی میں اس قابل ذکر رام لیلا کو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ صرف بابا وشوناتھ کے شہر میں ہی ممکن ہے۔ اسی طرح کی روایت کاشی کے لات بھیرو رام لیلا میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف مسلم کمیونٹی کے لوگ لات بھیرو مندر کے چبوترے پر پوجا کرتے ہیں تو دوسری طرف رام چرت مانس کی آیات گونجتی ہیں۔ یہ تصویر اور بھی گہرا تاثر چھوڑتی ہے جب ہندو اور مسلمان دونوں اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں۔
رام لیلا کمیٹی کے چیف پجاری دیاشنکر ترپاٹھی نے وضاحت کی کہ شری لٹ بھیرو رام لیلا کمیٹی کی جینت نیترا بھنگ لیلا ہر بار شاندار ہوتی ہے۔ اس دن، مانس کے دوہے گونجتے ہیں، اور لیلا کا مکالمہ جاری رہتا ہے۔ اس دوران مسلمان بھائی اذان کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ یہ لیلا تقریباً 574 سال سے جاری ہے۔ جمعرات کو اس کا دسواں دن تھا۔ لات بھیرو مندر کے چبوترے پر جہاں ایک طرف مسلمان بھائی نماز ادا کر رہے تھے تو دوسری طرف رام لیلا کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔
جینت نیترا بھنگ لیلا کے دوران روایت واضح ہے
رام لیلا کمیٹی کے چیف پجاری، دیاشنکر ترپاٹھی نے وضاحت کی کہ لات بھیرو کمیٹی تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے اس ڈرامے کا انعقاد کرتی رہی ہے۔ بھگوان شری رام، سب سے نیک آدمی، نے ڈرامے کے 10ویں دن جینت کی آنکھ توڑ دی۔ یہ ڈرامہ برسوں سے اسی پیپل کے درخت کے نیچے پلیٹ فارم پر ہو رہا ہے۔ جینت نیترا بھنگ لیلا کے دن، مسلمان بھائی اس وقت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ شام 5:45 بجے کے قریب، دونوں مذاہب کے درمیان ایک قابل ذکر اتحاد واضح ہوتا ہے۔ ڈرامے کا اختتام باہمی ہم آہنگی پر ہوتا ہے۔
مندر اور مسجد کے تنازع کا کوئی اثر نہیں
ڈرامے کے دوران نماز پڑھنے آئے حاجی اوقص انصاری کا کہنا ہے کہ اگرچہ لات بھیرو مندر اور مسجد کا تنازعہ برسوں سے جاری ہے لیکن یہاں ہر کوئی اتحاد سے رہتا ہے۔ رام لیلا ہر سال منائی جاتی ہے، اور ہم سب مکمل تعاون کرتے ہیں۔
گوسوامی تلسی داس نے اسے شروع کیا
رام لیلا کی تاریخ کے بارے میں، لیلا کمیٹی کے صدر کنہیا لال یادو نے کہا کہ یہ رام لیلا 1543 میں میگھا بھگت نے گوسوامی تلسی داس سے پہلے شروع کی تھی۔ انہوں نے آدی رام لیلا لات بھیرو ورون سنگم کاشی قائم کیا۔ آج بھی اسی روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ رام لیلا 21 دن تک جاری رہتی ہے۔