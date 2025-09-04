ETV Bharat / state

بجنور میں نائب تحصیلدار نے لائسنسی پستول سے خود کو گولی مار لی، ہوئی موت، خاندانی جھگڑے کا شبہ - NAIB TEHSILDAR KILLED HIMSELF

نائب تحصیلدار نے سرکاری رہائش گاہ میں خودکشی کا اقدام کیا، واقعے سے کچھ دیر قبل واپس آیا تھا، پولیس تفتیش کر رہی ہے۔

نائب تحصیلدار راجکمار اور ان کی اہلیہ آنچل (Photo Credit; Family Members)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 4, 2025 at 4:35 PM IST

بجنور، اترپردیش: اترپردیش کے ضلع بجنور میں نائب تحصیلدار نے سرکاری رہائش گاہ میں لائسنس یافتہ پستول سے خود کو گولی مار کر خودکشی کرلی۔ یہ واقعہ صبح 10 بجے پیش آیا۔ وہ کچھ دیر پہلے دوسرے ضلع سے واپس آیا تھا۔ گھر والے اسے تشویشناک حالت میں اسپتال لے گئے۔ وہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ واقعہ کی وجہ خاندانی جھگڑا بتایا جاتا ہے۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔

naib tehsildar killed himself in government residence family dispute uttar pradesh bijnor incident Urdu News
نائب تحصیلدار راجکمار (Photo Credit; Family Members)

ضلع کے گنج میں تعینات نائب تحصیلدار راج کمار منگل کو سرکاری کام کے سلسلے میں الہٰ آباد ہائی کورٹ میں جواب داخل کرنے گئے تھے۔ وہ بدھ کی صبح سرکاری رہائش گاہ پر واپس آئے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ واقعے کے وقت خاندان کے دیگر افراد دوسرے کمرے میں تھے۔

گولی کی آواز سن کر گھر والے بھاگے

کچھ دیر بعد انہوں نے لائسنسی پستول سے خود کو گولی مار لی۔ سر میں گولی لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ گولی کی آواز سن کر گھر والے ان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ نائب تحصیلدار کو دروازہ توڑ کر باہر نکالا گیا۔ گھر والوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ اس کے بعد انہیں فوری طور پر سرکاری گاڑی میں اسپتال لے جایا گیا۔

naib tehsildar killed himself in government residence family dispute uttar pradesh bijnor incident Urdu News
نائب تحصیلدار راجکمار (Photo Credit; Family Members)

جائے وقوعہ کو سیل کر دیا گیا، پولیس تفتیش کر رہی ہے

نائب تحصیلدار کچھ دیر اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کے علاوہ تمام انتظامی افسران موقع پر پہنچ گئے اور تحقیقات شروع کی۔ ایس پی ابھیشیک جھا کے مطابق نائب تحصیلدار کے کمرے سے لائسنس یافتہ پستول ملا ہے۔ جائے وقوعہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس دوران ایس پی سٹی سنجیو باجپئی نے بتایا کہ نائب تحصیلدار کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ پولیس واقعہ سے متعلق تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔

naib tehsildar killed himself in government residence family dispute uttar pradesh bijnor incident Urdu News
نائب تحصیلدار راجکمار اور ان کی اہلیہ آنچل (Photo Credit; Family Members)

2013 میں شادی ہوئی، خاندان میں 2 بیٹیاں

نائب تحصیلدار راجکمار باغپت ضلع کے گاؤں ننگل کے رہنے والے تھے۔ 2013 میں ان کی شادی شاملی کے بابری کی رہنے والی آنچل سے ہوئی تھی۔ خاندان میں دو بیٹیاں ہیں۔ ان میں سیا بڑی ہے جب کہ چھوٹی بیٹی ڈیڑھ سال کی ہے۔ نائب تحصیلدار کے والد کا نام کنور پال ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

