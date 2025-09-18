"قدرت نے رام بھدراچاریہ کو بینائی نہیں دی؛ پچھلی زندگی میں برے کام کیے ہوں گے"؛ رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر نے رام بھدراچاریہ پر کیا تبصرہ
بریلی میں آزاد سماج پارٹی کی عوامی کانفرنس، رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ مجھے مغربی اتر پردیش کو منی پاکستان کہنے پر اعتراض ہے۔
Published : September 18, 2025 at 8:28 AM IST
بریلی، اترپردیش: آزاد سماج پارٹی نے بدھ کو روشن خیال عوام کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس میں ایم پی چندر شیکھر آزاد نے کہانی سنانے والے رام بھدراچاریہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، "قدرت نے رام بھدراچاریہ کو بینائی نہیں دی، اس نے اپنی پچھلی زندگی میں برے کام کیے ہوں گے۔" انہوں نے اسٹیج سے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی اسی جذبات کی بازگشت کی، حالانکہ انہوں نے رام بھدراچاریہ کا نام نہیں لیا۔ تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مغربی اترپردیش کو منی پاکستان کہنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ ان کے بیان کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے۔
"ایک سنت جو کچھ کرتا ہے وہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے"
آزاد سماج پارٹی کے بانی اور بجنور کے نگینہ کے رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد نے اسٹیج سے کہا کہ "سنت وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ذات، کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا؛ سب کچھ دنیا، انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔" ایک خود ساختہ سنت نے کہا کہ میرٹھ آکر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ منی پاکستان میں اترا ہو۔ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی بچپن سے آنکھیں نہیں ہیں۔ دوسری طرف، کسانوں کی زمین، 1857 کی زمین، کوتوال دھن سنگھ کی سرزمین، جہاں سے پہلی بغاوت شروع ہوئی، میرٹھ آکر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک منی پاکستان دیکھ رہا ہے۔"
"عوام جرائم کرنے والوں سے سیکھ رہے ہیں"
ایم پی نے مزید کہا کہ "سناتن دھرم کے مطابق، انہوں نے اپنی پچھلی زندگیوں میں اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ قدرت نے ان کی آنکھوں سے انکار کیا اور ان کے دیکھنے کا حق بھی چھین لیا۔" ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ان کی تقریریں پڑھیں اور سنیں۔ وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں اور کیا لے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ یہیں رہے گا۔ جیسا کہ آپ کرتے ہیں، آپ اپنی اگلی زندگی میں کاٹیں گے۔ تو اس کے بارے میں سوچو۔ اس نے کیا برے کام کیے ہوں گے۔ عوام کو اب ان لوگوں سے سیکھنا ہو گا جنہوں نے اتنے جرائم کیے ہیں۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ آج صبح، میں نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا جس میں او بی سی کمیونٹی پر غیر آئینی کیڑے کی پرت مسلط کی گئی ہے۔
"میں ایسے شخص کو منافق سمجھتا ہوں، سنت نہیں"
تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم پی چندر شیکھر نے کہا، "سی ایم یوگی اتر پردیش کو رام راجیہ کہتے ہیں، جگد گرو رام بھدراچاریہ اسے منی پاکستان کہتے ہیں۔ اس سرزمین کے بارے میں بیان دینا جس نے انگریزوں کو اکھاڑ پھینکا اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کیا، میں اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہوں۔" حالانکہ میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں نے یہ بات کئی بار سنی ہے، جب کوئی ویاس پیٹھ سے کوئی کہانی سناتا ہے یا خطبہ دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو نیک اعمال تم اس زندگی میں کرو گے اس کا صلہ اگلے دن ملے گا۔ اگر قدرت نے رام بھدراچاریہ جی کو بینائی نہ دی ہوتی تو انھوں نے اپنی پچھلی زندگی میں کتنے برے کام کیے ہوں گے۔ جس طرح وہ برہمن سماج پر مسلسل تبصرہ کرتے ہیں، دلتوں اور پسماندہ طبقات کا مذاق اڑاتے ہیں، میں ایسے شخص کو سنت نہیں مانتا۔ میں اسے منافق سمجھتا ہوں۔
'ہندوستان کے لوگوں میں نیپال جیسا غصہ'
ایم پی نے مزید کہا، 'اگر امن و امان اچھا ہوتا تو کوئی بھی جانور اسمگلر کسی نوجوان کو قتل نہیں کر پاتا۔ امن و امان تباہ ہو چکا ہے۔ کسی بھی ضلع کا حال دیکھ لیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہندوستان کے لوگوں میں نیپال جیسا غصہ پایا جاتا ہے۔ اتر پردیش میں حالات اور بھی خراب ہیں۔ کسانوں کو ڈی اے پی نہیں مل رہی ہے۔ لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ عوام نے ڈیمونیٹائزیشن بھی برداشت کی۔ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ لوگوں کا امن و امان سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ حکومت کے تمام اقدامات سے سیاست عیاں ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کسی بھی تقریر میں روزگار، مہنگائی یا صحت کی دیکھ بھال پر بات نہیں ہوتی۔ سی ایم کو عوام کو بتانا چاہئے کہ دیپک گپتا کو کیوں قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ گورکھپور میں پیش آیا۔ یہ وزیراعلیٰ کا حلقہ ہے۔
دریں اثنا، ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے رام بھدراچاریہ کے خلاف دیے گئے بیان پر رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد کو کئی بار فون کیا، لیکن ان کی کال موصول نہیں ہوئی۔
عام لوگ آوارہ جانوروں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں
ایم پی چندر شیکھر آزاد نے کہا کہ آوارہ جانوروں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے نہ صرف غریبوں بلکہ بوڑھوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے صرف سیاسی فائدے کے لیے چھوٹ دی ہے۔ آوارہ جانوروں کا خمیازہ عام عوام بھگت رہے ہیں۔