بہار انتخابات : ریاست میں سیاسی پیش رفت کا جے پی نڈا لیں گے جائزہ
بی جے پی کے ترجمان کے مطابق آج ہونے والے اہم اجلاس میں بہار کی وسیع تر سیاسی پیش رفت پر بات کی جائے گی۔
Published : September 13, 2025 at 2:58 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات سے پہلے، بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا ہفتہ کو پارٹی کی تیاریوں کا جائزہ لینے اور ریاستی کور کمیٹی کے ارکان کے ساتھ اہم حکمت عملی میٹنگ کرنے کے لئے پٹنہ کا دورہ کررہے ہیں۔
پٹنہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نڈا نے اپوزیشن پر طنز کیا اور کہا کہ کانگریس کی ریلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ پر غیر مہذب ریمارکس کئے گئے اور کل (جمعہ) شیئر کیا گیا ویڈیو، کانگریس کی گندی سونچ کا ثبوت ہے۔ بہار کی سرزمین گواہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح سیاست کو برباد کر رہے ہیں۔ بہار کے لوگ انہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔"
نڈا، ریاستی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ میں انتخابی تیاریوں، بوتھ سطح کی تیاریوں اور اتحاد سے متعلق امور کا جائزہ لیں گے۔ اس بات چیت میں حلقہ کی سطح کی حکمت عملیوں، سیٹوں کی تقسیم اور انتخابات کے لیے مہم کی منصوبہ بندی پر بات ہونے کی توقع ہے۔
بی جے پی کے ترجمان کے مطابق کور کمیٹی کی میٹنگ دوپہر کے کھانے کے بعد ہوگی جس میں نہ صرف انتخابی معاملات بلکہ ریاست کی وسیع تر سیاسی پیش رفت پر بھی بات کی جائے گی۔ میٹنگ میں تقریباً 30 سینئر ریاستی قائدین کی شرکت متوقع ہے۔ قیاس آرائیاں ہیں کہ نڈا وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے بھی مل سکتے ہیں۔
بی جے پی کے ترجمان پریم رنجن پٹیل نے کہا، "پارٹی کے قومی صدر پارٹی کارکنوں سے بات چیت کرنے کے لیے بہار آ رہے ہیں۔ وہ انتخابی تیاریوں کے بارے میں رہنمائی کے لیے سینئر لیڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ میں پارٹی کی انتخابی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔"
واضحر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس سال 15 ستمبر کو انتخابی ریاست کا اپنا ساتواں دورہ کرنے والے ہیں، جہاں وہ نئے تعمیر شدہ پورنیا ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے، جو پٹنہ، گیا اور دربھنگہ کے بعد چوتھا آپریشنل ہوائی اڈہ ہے، اس کے علاوہ کئی ترقیاتی منصوبوں کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔